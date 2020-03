Coronavirus: Fast 30.000 Anrufe bei der städtischen Hotline

Bochum. Fast 30.000 Anrufe sind bereits bei der Corona-Hotline in Bochum eingegangen. Die Stadt ruft derweil ihre Bürger zur Blutspende auf.

Bei der Corona-Hotline der Stadt Bochum sind seit Inbetriebnahme 28.258 Anrufe eingegangen, davon allein 4102 am Samstag.

Die Hotline soll in den nächsten Tagen auf dann 30 Mitarbeiter verstärkt werden. Das Ordnungsamt hat – auch in Zusammenarbeit mit der Polizei – weitere 380 Kontrollen durchgeführt und in 71 Fällen den Betrieb vor allem von Imbissen und Cafés untersagt.

Mit der eindringlichen Bitte, Blut zu spenden, wendet sich die Stadt Bochum an alle Bürger. Blutspenden werden dringend benötigt. Eine Übersicht, wo in Bochum Blut gespendet werden könne, biete zum Beispiel die Homepage des Deutschen Roten Kreuzes unter www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine.

Stadt warnt vor Betrügern

Gewarnt werden die Bochumer vor Betrügern, die derzeit offenbar in gefälschter Kleidung und mit gefälschten Ausweisen von Feuerwehr und Ordnungsamt an Türen schellen und behaupten, Fieber messen zu müssen, um so Eintritt in die Wohnung oder das Haus zu bekommen. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass dies weder Mitarbeiter der Stadt noch der Polizei sind und keiner angehalten ist, unangekündigt Fieber zu messen.

Derweil weist das Standesamt auf die Einhaltung der Regelungen und Anweisungen zum Schutz vor dem Coronavirus hin. „Bitte verzichten Sie auch an diesem für Sie wichtigen Tag darauf, größere Gruppen, Freunde, Bekannte einzuladen – auch vor dem Trauzimmer“, so Standesamtsleiter Torsten Haunert.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.