Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

In Bochum ist der erste Mensch dem Coronavirus erlegen .

. Es sind bislang 141 Menschen mit dem Coronavirus infiziert .

. Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Allgemeine Informationen und aktuelle Entwicklungen gibt es außerdem hier.

Neben Schulen und Kitas haben alle städtischen Kultureinrichtungen, Kinos, Schwimmbäder, der Tierpark, Kneipen, Fitnessstudios, Restaurants und Tanzschulen geschlossen.

Unseren Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in NRW, Deutschland und auf der ganzen Welt lesen Sie hier. Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bochum in unserem lokalen Überblick:

Sonntag, 22. März - Coronavirus in Bochum: Zahl der Infizierten steigt auf 141

16.18 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Bochum ist auf 141 gestiegen. Am Samstag lag ihre Zahl noch bei 120, am Freitag bei 99. Komplett unter Quarantäne gestellt ist seit dem Wochenende das Heinrich-König-Seniorenzentrum in Weitmar. Fünf Bewohner und eine Pflegekraft dort sind mit dem Coronavirus infiziert. Stadt und Polizei sprechen den Bochumern derweil ein großes Lob aus. Sie hätten bislang mit großer Disziplin auf das Ansammlungsverbot reagiert. Es wurden nur wenige Verstöße dagegen festgestellt und geahndet.

15.26 Uhr: Der Mieterverein sagt alle Veranstaltungen für März und April ab und schließt bis auf Weiteres seine Geschäftsstellen in (Brückstraße 58), Wattenscheid (Nikolaistraße 2) und Hattingen (Bahnhofstraße 37). Der Geschäftsbetrieb wird aufrecht erhalten, aber „kontaktlos“ abgewickelt. Wie das funktioniert, wird ausführlich auf der Homepage www.mieterverein-bochum.de/corona/ erläutert.

14.42 Uhr: Die Stadtwerke Bochum verzichten bis auf Weiteres darauf, säumigen Kunden Gas oder Strom abzustellen. Gewerbetreibenden, die wegen der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten, will sie außerdem mit Stundungen und der Verabredung von Ratenzahlungen entgegenkommen.

13.35 Uhr: „Die Corona-Krise kann auch eine Chance sein“ – sagt Prof. Georg Juckel, Leiter des LWL-Universitätsklinikums in Bochum. Die aktuelle Situation führe bei immer mehr Menschen zu depressiven Reaktionen. „Manche greifen zu Suchtmitteln; daheim kommt es zu Spannungen und Aggressionen.“ Die häusliche Quarantäne könne zu Lagerkollern führen. Juckels Rat: „Lassen Sie sich aufeinander ein. Reden Sie gerade in dieser bedrückenden Zeit mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie. Vielleicht begegnet man sich wieder neu und kommt sich näher!“

12.43 Uhr: Seit der Inbetriebnahme der Corona-Hotline bei der Stadt sind dort 28.258 Anrufe eingegangen, allein 4102 am Samstag. Das Ordnungsamt hat – auch in Zusammenarbeit mit der Polizei – weitere 380 Kontrollen durchgeführt und in 71 Fällen den Betrieb vor allem von Imbissen und Cafés untersagt. Die Hotline wird erneut personell aufgestockt – auf dann 30 Mitarbeiter.

12.15 Uhr: Gute Nachrichten gibt es aus dem St. Johannes Stift: Die Quarantäne ist komplett aufgehoben.

11.42 Uhr: Betrüger in gefälschter Kleidung und mit gefälschten Ausweisen von Feuerwehr und Ordnungsamt schellen bei Menschen und behaupten Fieber messen zu müssen, um so Eintritt in die Wohnung oder das Haus zu bekommen. Die Stadt weist darauf hin, dass dies weder Mitarbeiter der Stadt noch der Polizei sind. Sie bittet alle Bochumerinnen und Bochumer um Achtsamkeit.

11.20 Uhr: Die Stadt bittet alle Bochumerinnen und Bochumer darum, Blut zu spenden. Dieses werde aktuell dringend benötigt. Eine Übersicht, wo in Bochum Blut gespendet werden kann, bietet zum Beispiel die Homepage des Deutschen Roten Kreuzes unter www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine.

10.12 Uhr: Von Montag (23. März) an wird der USB den zwischenzeitlich ebenfalls geschlossenen Wertstoffhof an der Havkenscheider Straße wieder öffnen. Allerdings gelten strenge Zugangsregeln. Es ist ausschließlich die Entsorgung von Restmüll möglich. Alle anderen Abfallartenwerden nicht mehr entgegengenommen. Der Wertstoffhof ist für gewerbliche Anlieferungen gesperrt und nur noch für Privatpersonen geöffnet. Die anderen fünf Wertstoffhöfe bleiben geschlossen.

10.05 Uhr: Eine gute Nachricht in schweren Zeiten. Das ältere Ehepaar aus Stiepel, das sich während eines Urlaubs in Südtirol infiziert hatte, ist nach Auskunft der Stadt mittlerweile wieder genesen. Die häusliche Quarantäne sei beendet.

10.00 Uhr: Tag zwei des Ansammlungsverbots beginnt. Am Samstag hatte Bochum als eine der ersten Kommunen des Reviers um Mitternacht eine sogenannte Allgemeinverfügung, die Ansammlungen von mehr als zwei Personen generell verbietet. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bochumer ist am Samstag (21. März) auf 120 bestätigte Fälle angestiegen. Am Freitag lag die Zahl der erkrankten Menschen in unserer Stadt noch bei 99 Fälle.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark und Hochbetrieb am Kemnader See: Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck seit Montag: Badalona, Beef & Burger, Konkret, Zentral, Rotunde, Tapas, Three Sixty, Tucholsky und Mandragora. Schon seit dem Wochenende dicht sind Riff, Trompete, Cotton Club, Flash, Freibeuter und Sachs.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis einschließlich 19. April geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Die für den 23. März 2020 terminierte Zusammenkunft der Hammer Runde findet vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nicht statt.

„Singing Sound...natürlich!“ am 28.03.2020 in der Realschul-Aula Höntrop wird abgesagt.

Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Konzert des Chors „Singing Sound...natürlich!“ in der Realschulaula Höntrop am 28. März findet nicht statt.

Die CDU Bochum sagt sämtliche Veranstaltungen auf Kreis-, Stadtbezirks- und Ortsverbandsebene bis auf weiteres ab. Dies betrifft auch den für den 28. März geplanten Kreisparteitag sowie die noch ausstehenden Stadtbezirksversammlungen zur Aufstellung der Listen für die Bezirksvertretungen in Bochum-Nord, -Ost und -Süd. Weiterhin geöffnet bleibt die CDU-Geschäftsstelle sowie die Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, allerdings bittet die CDU Bochum darum, nur in dringenden Fällen dort persönlich zu erscheinen. Die Kreispartei bleibt unter 02327/3981 oder info@cdu-bochum.de und die Ratsfraktion unter 0234/9102077 beziehungsweise cdu@bochum.de erreichbar.

Die „Tage der offenen Tür“ mit Floh- und Büchermarkt im Hospiz St. Hildegard am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, sind abgesagt.

Der Kulturraum Melanchthon, Melanchthonkirche, Königsallee 48, hat die für den 29. März geplante Johannes-Passion abgesagt.

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors Höntrop 1950 e.V. am 29. März ist abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Mieterverein Bochum sagt die für den 31.03. angesetzte Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl ab.

Das Feierabend-Singen der ev. Kirchgengemeinde Wattenscheid im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Bezirksverein der Kehlkopflosen Bochum e.V. hat sein Treffen für den 8. April abgesagt.

Der Kneipp-Verein Bochum hat alle Wanderungen zunächst bis einschließlich April abgesagt.

Alle Termine der Awo Bochum bis Mitte April entfallen.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.