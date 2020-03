Auch die Bochumer Senioreneinrichtungen entwickeln Schutzmaßnahmen, um Bewohner und Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen. Im Wattenscheider Caritas-Seniorenheim St. Elisabeth von Thüringen wurde eine Ausstellungseröffnung aufgrund des Virus abgesagt. „Wir sagen die Vernissage auf persönlichen Wunsch des Ausstellers hin ab“, erklärt Frank Schweighofer, der Leiter des Seniorenheims.

Der Aussteller, Peter Rennschmid, hatte die Ausstellungseröffnung für den 20. März geplant. Nun ist die Ausstellung der Bilder auf unbestimmte Zeit verschoben. „Wir haben aktuell mehr mit den Influenzafällen unter Mitarbeitern zu tun und müssen Ersatz suchen“, sagt Schweighofer. Angesichts der aktuellen Grippe-und Corona-Welle habe er im Eingangsbereich an den Desinfektionsspendern ein Schild angebracht: Angehörige mit Symptomen werden gebeten, ihre Eltern im Altenheim nicht zu besuchen.

Desinfektionsmittel und Schutzausrüstungen werden aufgefüllt

Die Corona-Fälle hätten noch keine Auswirkung auf die Stimmung der Bewohner gehabt. „Es sind eher die Mitarbeiter, die sich aufgrund der Panikmache sorgen, habe ich in Gesprächen bemerkt“, so Schweighofer. Alle Vorräte an Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung seien in der vergangenen Woche aufgefüllt worden. „Das ist aber der normale Routine-Ablauf, der um diese Jahreszeit auch sonst für Influenza-Fälle durchgeführt wird“, sagt der Leiter des Seniorenheims. Anders sei nur, dass von zehn bestellten Kartons mit Desinfektionsmitteln erst einmal nur zwei geliefert würden.

Auch in der Senioreneinrichtung Buchenhof in Altenbochum werden aufgrund des Coronavirus Maßnahmen ergriffen. „Wir besuchen keine externen Fortbildungen und Messen mehr. Unsere 94 Bewohner sind alle Risikopatienten“, sagt Hausleiterin Petra Kersten. Den Tag der offenen Tür und das Osterfeuer seien bereits abgesagt, so Kersten weiter. Generell werde man überlegen, welche Veranstaltungen innerhalb der Einrichtung stattfinden können. „Wir überlegen auch, das Ehrenamtsfrühstück abzusagen, weil dann viele Menschen aus dem Stadtteil kommen.“ Auch im Buchenhof wurden Anleitungen zur Handhygiene angehängt.

Maßnahmen werden an die aktuelle Situation angepasst

Das Altenheim St. Franziskus der Caritas in Bochum bereitet sich ebenfalls auf einen Ernstfall vor. „Wir haben einen Pandemie-Plan – aber nicht erst seit dem Coronavirus“, sagt Franz-Albert Bömkes, der Leiter der Einrichtung, „es ist nicht der erste Mal, dass sowas auf uns zukommt.“ Deshalb werde auch im Bereich des Personals ein Krisenplan erstellt. Veranstaltungen innerhalb des Hauses werden derzeit noch nicht abgesagt. Dennoch wolle er die Maßnahmen stetig an die aktuelle Situation anpassen.

