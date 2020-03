Coronavirus: Auch Ehefrau des Bochumers hat sich angesteckt

Bochum. In Bochum gibt es einen zweiten bestätigten Corona-Fall. Auch die Ehefrau des 68-jährigen Rentners in Stiepel hat sich mit dem Virus angesteckt.

Die Befürchtung hat sich bestätigt: Auch die Ehefrau des Bochumers, der am Coronavirus erkrankt ist, hat sich infiziert. Das teilte die Stadt am Mittag mit.

Am Mittwoch war der erste Corona-Fall in Bochum bekannt geworden. Ein 68-jähriger Stiepeler war nach der Rückkehr aus dem Skiurlaub in Südtirol am vergangenen Samstag positiv getestet worden. Mit seiner Ehefrau steht er seit Montag unter häuslicher Quarantäne.

Coronavirus in Bochum: Keine weiteren Maßnahmen geplant

Das Testergebnis für die Ehefrau stand noch aus. Nunmehr herrscht Gewissheit: Auch sie ist erkrankt. Der Befund war erwartet worden, hatte die Bochumerin doch zuletzt über typische Symptome wie Schüttelfrost geklagt. Ihrem Mann geht es laut Gesundheitsamt den Umständen entsprechend gut.

Nach Angaben der Stadt hatte das Ehepaar seit seiner Rückkehr so gut wie keine sozialen Kontakte. Die Frau habe lediglich einmal in einem örtlichen Supermarkt eingekauft. Eine Infektionsgefahr für andere Menschen habe mutmaßlich nicht bestanden. Weitere Maßnahmen leiteten sich aus der aktuellen Entwicklung nicht ab, bekräftigt die Stadt.

Neues Zentrum nimmt Arbeit auf

Gleichfalls am Freitag wurde eine zentrale Diagnostikstelle in den Räumen des Gesundheitsamtes vorgestellt. Fortan werden hier alle Tests auf das Coronavirus in Bochum durchgeführt.

Wer befürchtet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, kann sich an das Infotelefon 0234/910-5555 wenden. Täglich zwischen 8 und 18 Uhr (bisher 16 Uhr) klärt Fachpersonal telefonisch ab, ob der Verdacht begründet ist. Wenn dies der Fall ist, wird ein Termin in der Diagnostikstelle vereinbart.