Für Anja Gimpel (linksaußen) und ihre Mit-Azubis hat die Coronakrise den Berufsalltag im Handwerk noch nicht stark verändert. Lisa Pötter (vorn Mitte) und Inhaber Heinz Hasenkamp (rechts) von der Sanitärfirma Hasenkamp in Bochum sind froh, dass der Auftragseinbruch weitestgehend ausblieb.

Handwerk Coronakrise im Handwerk: So ergeht es Bochumer Azubis

Bochum. Wie geht dem Handwerk in der Coronakrise? Bochumer Azubis der Firma Hasenkamp diskutieren das mit dem Landtagsabgeordneten Rudolph.

Die Coronakrise setzt Auszubildende und Berufsanfänger außergewöhnlichen beruflichen Unsicherheiten aus. Wie diese Situation die Handwerksbranche beeinflusst, haben Azubis der Bochumer Sanitärfirma Hasenkamp mit Firmeninhaber Heinz Hasenkamp und Landtagsabgeordneten Karsten Rudolph in einer offenen Gesprächsrunde diskutiert.

„Ich selbst hatte Glück, aber einige aus meiner Berufsschule haben wochenlang keine Arbeit gehabt und wurden teilweise auch nicht vergütet“, erklärt Anja Gimpel, die im gastronomischen Bereich der Hasenkamp GmbH ihre Ausbildung macht. Mit dem veränderten Berufsalltag komme sie, ebenso wie ihre Mit-Auszubildenden der Bochumer Firma, gut klar. Von der verschobenen Abschlussprüfung profitiere sie sogar.

Heinz Hasenkamp hat in seiner Sanitärfirma in Bochum nur wenig Auftragseinbrüche zu verzeichnen, denn seine Kunden sind systemrelevant: Altenheime und Gefängnisse. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Azubis würden in der Coronakrise zu improvisieren lernen

„Unsere Azubis haben in drei Monaten das gelernt, was sie sonst in drei Jahren lernen“, erklärt Hasenkamp. Seine Firma mit 104 Mitarbeitern bildet 15 Jugendliche zum Kältetechniker, Klempner, Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima sowie im kaufmännischen und gastronomischen Bereich aus.

Mit Unbeschwertheit und innovativen Ideen würden die jüngeren Mitarbeiter die Anpassungen an die Krise mitgestalten: Ein digitaler Bäderrundgang wurde für die Kunden geschaffen, die Gastronomie wandelte sich zum Lieferdienst sowie zur hauseigenen Kantine um und Bürokräfte stellten eine kleine Betriebs-Kita auf die Beine.

Bochumer Firma erhält in der Krise qualifiziertere Bewerbungen

„Wir haben in Coronazeiten sechs neue Mitarbeiter eingestellt, jetzt kriegen wir die Besten – so verrückt das klingt“, erklärt Hasenkamp und zitiert begeistert aus einer Bewerbung. „Die wären sonst zu Opel oder Nokia gegangen“, so der Firmeninhaber, „in dieser Zeit führt die Angst vor dem Globalen dazu, dass das berufliche Interesse wie der auf die gesunde lokale Ebene rutscht.“

Während die Hasenkamp GmbH bei größeren Aufträgen, beispielsweise für Gefängnisse und Altersheime, keine Auftragseinbrüche verzeichnet, sehe es bei Einzelaufträgen unter 5000 Euro wieder anders aus, erklärt Inhaber Hasenkamp. „Wollen ihre Kunden aktuell überhaupt fremde Handwerker in ihrer Wohnung haben?“, fragt ihn der SPD-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Bochum II Karsten Rudolph. „Kleinstaufträge sind gerade bei älteren Kunden weggebrochen“, erwidert Hasenkamp, „von früher 20 Aufträgen täglich sind wir jetzt auf ein bis zwei runtergerutscht.“

Junge Menschen müssten in der aktuellen Wirtschaftskrise viel zurückstecken, findet der SPD-Landtagsabgeordnete Karsten Rudolph (Mitte, im Anzug). Beim Besuch in der Bad Oase der Sanitärfirma Hasenkamp in Bochum-Riemke. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Für die Arbeit der Handwerker habe Hasenkamp „ordnerweise“ Gefährdungsanalysen für die Infektionsgefahr anlegen müssen. „Der Handwerkeralltag ist sehr anstrengend geworden“, so der Firmeninhaber. Durch Fahrgemeinschaften könnten die Mitarbeiter nun ausreichende Abstände während der Fahrten zu Terminen einhalten.

Landtagsabgeordneter: „Jüngere müssen gerade viel zurückstecken“

Landtagsabgeordneter Rudolph hofft, dass nun auch auf Landesebene die Belange junger Arbeitnehmer und Auszubildender in den Blick genommen werden. „In der Krise wir behauptet, die Jüngeren seien leichtsinnig, aber sie müssen gerade sehr viel zurückstecken“, so Karsten Rudolph.

Im Kontakt mit dem Bochumer Jobcenter und der Agentur für Arbeit hätte er erfahren, dass der Arbeitsmarkt komplett eingefroren sei. „Die die noch nicht etabliert im Berufsleben sind, verlieren ihre Jobs, bekommen keine neuen und verlieren gerade viel Zeit“, erklärt das Landtagsmitglied.

Es sei nun wichtig, Erleichterungen für Handwerksbetriebe zu schaffen, die auf Ausbildung Wert legen, beispielsweise durch die vorübergehende Übernahme der Sozialbeitrage. „Eine andere Maßnahme wäre es, bei öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr dem günstigsten Angebot den Zuschlag zu geben, sondern dem Besten – allerdings die Zahl der Azubis in den Betrieben zu berücksichtigen“, so Rudolph.

Aktuelle Entwicklungen zur Coronakrise gibt es Bochumer Newsblog.

Eine Echtzeit-Karte zu Corona-Infektionen in NRW gibt es hier.