Bochum-Hiltrop/-Langendreer. Das Coronavirus beeinträchtigt das Schulleben. Es gibt einzelne Infektionen in zwei weiteren Bochumer Schulen. Die Klassen sind in Quarantäne.

Das Coronavirus bestimmt weiter auch den Schulalltag. Nachdem am Freitag die Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule in Wattenscheid für einen Tag geschlossen blieb, wurde nun die Infektion einzelner Schüler in zwei weiteren Schulen in Bochum bekannt.

Die Mitglieder einer Klasse der Hilda-Heinemann-Schule in Hiltrop müssen seit Samstag zu Hause bleiben, weil ein Schüler mit Covid-19 infiziert ist. Am Montag begann das Gesundheitsamt mit der Nachverfolgung der Kontakte.

Schulleiter Frank Bader erklärt: „Der Junge fügt sich nicht immer in die Maskenpflicht. Das ist aber normal für eine Förderschule für geistig Behinderte. Da kann man nicht erwarten, dass die Kinder stets die Regeln einhalten.“

Alle zwölf Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Therapeuten der betroffenen Klasse nehmen deshalb zunächst ab Montag nicht am Schulunterricht teil und bleiben häuslich isoliert. Bader: „Wir haben das Glück, dass keine weiteren Kinder oder Lehrkräfte außerhalb der betroffenen Klasse der Infektionsgefahr ausgesetzt waren. Wir unterrichten alle Klassen getrennt, es kommt zu keinerlei Kontakten.“

Auch die Rudolf-Steiner-Schule in Bochum-Langendreer – hier ein Foto von 2016 – hat einen Corona-Fall zu vermelden. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Hinzu komme: Der infizierte Junge hat nie den Schulbus genutzt, sondern wurde von seiner Mutter zur Schule gebracht und wieder abgeholt, so dass auch dadurch keine weiteren Kinder gefährdet seien.

Zwar ist ein weiterer Schüler der Hilda-Heinemann-Schule mit Covid-19 infiziert, doch der war nach den Ferien gar nicht mehr im Unterricht und konnte somit niemanden in der Schule anstecken.

Das sieht auch Beigeordneter Dietmar Dieckmann so. Er schreibt an die Schulleitung: „Der Schulbetrieb der anderen Klassen an der Hilda-Heinemann-Schule kann nach Einschätzung des Gesundheitsamtes der Stadt Bochum uneingeschränkt weiterlaufen.“

Einen Corona-Fall vermeldet auch die Rudolf-Steiner-Schule in Langendreer. Hier wurde ein Mitglied der Klasse 1a positiv auf Covid-19 getestet. Auch hier befindet sich der Klassenverband nun in Quarantäne. „Wir folgen da konsequent den Anweisungen des Gesundheitsamtes und stehen im engen Austausch“, sagt Thomas Jasper vom Vorstand der Waldorfschule, der weitere Angaben „wegen des Datenschutzes“ nicht machen möchte.

Unterrichtet werden die Erstklässler nun zu Hause. Für sie eine Premiere – beim ersten Lockdown mit Schulschließungen Mitte März waren die Schüler ja noch im Kindergarten.

