Corona: „Wir bleiben Bochum treu“ wächst – 200 Einträge

Bochum Bochum Marketing hat mit #wirbleibenBochumtreu eine Sammelseite erstellt, die Betriebe, Dienstleister und Künstler unterstützt. Mit Erfolg.

Vor zwei Wochen hat die Bochum Marketing GmbH eine Sammelseite erstellt für alle Betriebe, Dienstleister und Künstler, die auch während der Corona-Pandemie ein Angebot zur Verfügung stellen. Zahlreiche Restaurants, Händler, Kabarettisten und mehr haben sich gemeldet. Mittlerweile verfügt die Liste über rund 200 Einträge, teilt Bochum Marketing mit.

Besonders der Einzelhandel hätte sich in der Krisenzeit etwas einfallen lassen – fast 100 Händler seien auf #wirbleibenBochumtreu eingetragen und bieten ihre Waren per Lieferservice an. Auch eine stattliche Anzahl an Gastronomen ist bei der Sammelseite dabei. Außerdem gibt es Dienstleister wie Nachhilfe, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitsangebote, Hotels mit Bürozimmern sowie Kreatives aus Kultur und Freizeit zu finden.

Corona: Bochum Marketing unterstützt Partner

Bochum Marketing hatte die Aktion ins Leben gerufen, um die Partner zu unterstützen und die Bochumer Bürger mit den Anbietern zusammenzubringen. Mehr dazu gibt es auf der Website. Neue, kostenlose Einträge auf #wirbleibenBochumtreu sind jederzeit möglich. Die Liste wird fortlaufend fortgeführt. Interessierte können sich per E-Mail melden: info@bochum-tourismus.de.

Hier gibt es weitere Nachrichten aus Bochum.