Die Absage der Kirmes-Saison stürzt die Bochumer Schausteller in Existenznöte. Nik Schulze (li.), Sohn Maximilian und Senior-Chefin Rosemarie Kohlwes haben ihren Verkaufswagen Am Gartenkamp an die Straße gestellt und verkaufen hier jetzt gefüllte Pizzabrötchen.