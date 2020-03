Coronavirus: Bochum sagt alle städtischen Veranstaltungen ab

Bochum. Wegen des Coronavirus finden in Bochum keine vorerst städtischen Veranstaltungen mehr statt. Die Zahl der Infizierten ist auf 18 gestiegen.

Die Stadt Bochum hat sich am Donnerstagabend dazu entschlossen, alle städtischen Veranstaltungen bis Ende der Osterferien (19. April) vorsorglich abzusagen. Sie wolle mit dieser Maßnahme dazu beitragen, Ansteckungsmöglichkeiten deutlich zu verringern und die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern.

Das Gesundheitssystem solle sich durch diese Maßnahmen bestmöglich auf steigende Ansteckungs- und Patientenzahlen vorbereiten können. Um das Ansteckungsrisiko für Bürger wie für Beschäftigte so klein wie möglich zu halten, bittet die Stadt Bochum, bis auf Weiteres alle städtischen Dienstleistungen, die sie online anbietet, auch online zu nutzen oder einen Amtsgang auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Dienstleistungen befinden sich im Onlineportal https://portal.bochum.de.

Mittlerweile gibt es 18 Corona-Infizierte in Bochum

Bis Donnerstagabend war die Zahl der Infizierten auf 18 angestiegen. Ergeben haben sich zudem neue konkrete Verdachtsfälle. An der Schiller-Schule Bochum gibt es den Verdacht auf zwei mögliche Infektionen mit dem Coronavirus. Von Freitag, 13. März, an ruht daher der Unterrichtsbetrieb an dem städtischen Gymnasium für die Quarantänezeit von 14 Tagen.

Die Schüler sollten laut Schiller-Gymnasium Außenkontakte soweit möglich vermeiden und seien dazu aufgefordert, ein Tagebuch darüber zu führen, an welchen Orten sie sich tagsüber aufgehalten und zu wem sie außerhalb der Familie Kontakt hatten

Gleiches gilt für die integrative Kindergemeinschaft an der Wasserstraße 46 a. Hier prüft die Stadt, ob sich eine Mitarbeiterin angesteckt hat. Auch die Kita bleibt daher voraussichtlich zwei Wochen geschlossen.