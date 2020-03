Derzeit leider geschlossen: Die Stadtbücherei ist während der Corona-Krise zu. Hier stöbert Comic-Zeichnerin Alexandra Völker in dem bunten Sortiment.

Bücher Corona: Stadtbücherei Bochum bietet kostenlose "Onleihe" an

Bochum. Wenn das Lesefutter während der Coronakrise knapp wird, bietet die Bibliothek Hilfe an. Über 50.000 Medien stehen im Internet gratis bereit.

Die Stadtbücherei am Rathaus, sämtliche Zweigstellen in den Stadtteilen sowie die Buchhandlungen sind während der Corona-Krise vorläufig geschlossen. Doch was kann man tun, wenn das Lesefutter daheim langsam aufgebraucht ist? Wenn sämtliche Bücher, Comics und Mangas längst durchgeblättert und ausgelesen sind? Denn sogar das schönste Hörbuch auf CD findet irgendwann ein Ende.

Ausweise zur Onleihe gibt's gratis

Für dringenden Nachschub bietet die Stadtbücherei Bochum kostenlose Online-Ausweise an. Interessierte aller Altersgruppen können die Ausweise im Internet gratis erhalten und anschließend in über 50.000 Medien aus allen Genres stöbern, so teilt es die Bücherei jetzt mit. Von Krimis über Hörbücher, Kinderbücher und Sachmedien bis zu Ratgebern gibt es alles online.

Die kostenlosen Ausweise gibt es unter 0234 / 910 2488 (montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr) sowie per E-Mail an stadtbuecherei@bochum.de.

Die Online-Ausleihe der Stadtbücherei ist zu erreichen unter www.onleihe-ruhr.de