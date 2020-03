Bochum. Wegen des Coronavirus sollen nun nicht mehr als 1000 Menschen an Veranstaltungen teilnehmen. Was heißt das für die großen Events in Bochum?

Die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn, wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen, sorgt bei Veranstaltern in Bochum für Unruhe.

Vertreter der Stadt wollen sich am späten Montagnachmittag in Düsseldorf mit Gesundheitsminister Laumann anderen Kommunen darüber austauschen, wie sie mit Großveranstaltungen umgehen sollen. Am Dienstag will die Stadt dann die Ergebnisse bekannt geben.

Bochum: Carolin Kebekus, Ines Aioli und Star-Wars Konzert wären betroffen

Was das etwa für die für Freitag geplante Comedy-Sause mit Komikerin Carolin Kebekus bedeute, ist laut Bochumer Veranstaltungs GmbH noch völlig unklar. „Wir können derzeit nur auf Sicht fahren. Es herrscht sehr viel Ratlosigkeit!“ “, sagt Geschäftsführer Andreas Kuchajda.

Betroffen wäre ebenfalls das für Mittwochabend im Ruhrcongress geplante Konzert „Music of Star Wars“, sowie ein für Samstag geplanter Auftritt von Komikerin Ines Aioli.

In der Jahrhunderthalle sei ein Konzert der Bläser-Band Meute am Mittwochabend betroffen.

Gelassenheit beim Musical-Riesen Starlight Express in Bochum

Bei Starlight Express übt man sich dagegen in Gelassenheit. „Nach aktuellem Stand finden alle Aufführungen statt“, heißt es auf Nachfrage. 1650 Zuschauer passen in das Theater am Stadionring. Allerdings seien nicht alle Termine ausverkauft, heißt es. „Wir haben noch nicht endgültig entschieden, wie es weitergeht.“ Aktuell ist der Stand, dass alle Aufführungen stattfinden.“

Zahlreiche kleinere Veranstaltungen sind bereits abgesagt: Das gilt etwa für die Evangelische Stadtakademie, die ihren für Dienstag geplanten Vortrag mit dem Sozialanthropologen Prof. Josephus Platenkamp aus Münster nicht stattfinden lässt. Grund sei eine Corona-Anordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Die hatte entschieden, alle öffentlichen Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs bis Ende März abzusagen.

Auch das Venenzentrum Bochum-Gerthe hat seinen Tag der offenen Tür am Mittwoch, 25. März, abgesagt. Neuer Termin soll der 30. September sein.

