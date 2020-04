Für die Anschaffung eines geeigneten Computers für digitalen Unterricht fordert die Sozialberatung Ruhr in Bochum 500 Euro Zuschüsse.

Corona-Krise Corona: Sozialberater in Bochum fordern mehr Zuschüsse

Bochum Die "Sozialberatung Ruhr" in Bochum fordert wegen der Corona-Krise mehr Unterstützung für Geringverdiener. Etwa zur Anschaffung eines Computers.

Wegen der Belastungen durch das Coronavirus fordert der Verein "Sozialberatung Ruhr" in Bochum mehr Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen: einen Sonderbetrag in Höhe von 500 Euro sowie einen weiteren Betrag in Höhe von 500 Euro für Schüler im Home-Schooling zur Anschaffung eines geeigneten Computers.

Wegen der Coronakrise falle zurzeit "ein mehr oder weniger flächendeckendes Angebot an Sozialspenden der Tafeln, Suppenküchen, kostenfreien Mittagstischen oder kostenlose Verpflegung in Kitas oder Schulen" praktisch weg. Gleichzeitig würden die Lebensmittelpreise, insbesondere bei Frischgemüse, steigen.

Sozialberatung: 150 Euro Zuschuss sind zu wenig für Home-Schooling

Ein weiteres Problem bestehe darin, dass die Schulen "Home-Schooling" für die Mehrzahl der Schüler anbieten. "Wenn die Bundesregierung hier 150 Euro als Zuschuss geben will, so scheint es den Politikern entgangen zu sein, dass für diesen Betrag niemand einen schulfähigen Computer anschaffen kann. Der Betrag ist viel zu niedrig", so die Sozialberatung Ruhr.