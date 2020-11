Corona: So lebt und leidet eine Bochumerin in der Quarantäne

„Mir geht’s wieder gut“, sagt Sara Kunstmann. Die 31-Jährige zählt zu den zuletzt täglich mehr als 3000 Bochumer Bürgern, die in der Corona-Pandemie in häuslicher Quarantäne ausharren mussten. Zehn Tage war die Physiotherapeutin ebenso wie ihr Lebensgefährte nach einem positiven Test mit Kopf- und Halsschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust zum Daheimbleiben verdonnert. Zehn Tage, die für die Weitmarerin zur psychischen und physischen Grenzerfahrung wurden. Als Warnung und Aufruf, vor allem aber als Mutmacher will sie ihren Text verstanden wissen, den sie für die WAZ geschrieben hat. „Wir haben alle genug von dem biestigen Wort mit C“, sagt Sara Kunstmann, „aber Gedanken sollten frei gelassen werden.“

Corona in Bochum: Kontaktliste weckt Sorgen

„Ich arbeite in einer neurologischen Rehaklinik. Natürlich wollte auch ich nicht eine der ersten Therapeut*innen sein, die das Virus in unsere Klinik bringt – in unsere geschützte Blase, in der wir alle täglich funktionieren und versuchen, eine unbeschwerte Stimmung aufrechtzuerhalten.

Als ich den Anruf über das positive Testergebnis erhielt, zog es eine Reihe von Ereignissen mit sich. Eine Auflistung all meiner Kontakte der letzten Tage, meiner Patient*innen und Kolleg*innen. In einer Klinik mit mehreren hundert Mitarbeitenden nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen. Man möge meinen, eine Liste der letzten Kontakte zu erstellen, sei doch leicht. Aber diese Liste war viel mehr. Sie führte mir vor Augen, dass all die Personen, die sich auf dieser Liste befinden, erkrankt sein könnten – und ich womöglich der Grund dafür war.

Respekt vor dem Gesundheitsamt

Tatsächlich ist es so, dass wir einen Mund-Nasen-Schutz tragen, versuchen, die Abstände im Klinikalltag bestmöglich einzuhalten und zudem gefühlt im Desinfektionsmittel baden. Daher ist das Risiko einer gegenseitigen Infektion minimal. Aber das sagte mir zu diesem Zeitpunkt niemand. Das Glas Wasser in meiner Hand sagte es mir nicht, mein geöffnetes Word-Dokument sagte es mir nicht, und das Bochumer Gesundheitsamt sagte es mir leider auch nicht. Stattdessen ein Gefühl von Angst und ein leichter Anflug von Panik – auf allen Ebenen.

Am vierten Tag der Quarantäne schaltete ich mein Handy in den Flugmodus. Das Gesundheitsamt hatte mittlerweile unsere Festnetznummer, sodass ich weiterhin erreichbar, trotz starker Kopfschmerzen ,verfügbar’ war. Ich möchte nicht, dass man mich falsch versteht. Ich selbst habe während meines Studiums ein Praktikum beim Bochumer Gesundheitsamt absolviert. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die in dieser herausfordernden Zeit gestemmt wird. Es ist definitiv keine einfache Zeit. Dennoch, krank auf dem Sofa zu liegen und mit Maßnahmen der gesellschaftlichen Isolation als auch möglichen Bestrafungen konfrontiert zu werden, ist auch alles andere als – einfach.

Mehr als 3000 Bochumer waren zuletzt täglich in Quarantäne (hier ein Symbolbild), vielfach geplagt von Einsamkeit und Verzweiflung. Foto: Bodo Marks / dpa

Grübeln am Tag 8: Was wäre wenn?

Am achten Tag der Quarantäne bin ich am Morgen aufgestanden und habe mich gefragt, was wohl passieren würde, wenn ich ab heute nicht mehr sprechen und essen würde. Würde es überhaupt jemand, abgesehen von meinem Partner, bemerken? Es heißt ja, man solle in der ,Entschleunigungsphase’ der Quarantäne eine Routine weiterführen. Morgens aufstehen, eine Yogastunde einlegen, gesund und nahrhaft kochen, lesen und malen. Diese Phase der Ruhe liebevoll annehmen und jeden Sonnenstrahl auf dem Zwei-Quadratmeter-Balkon genießen. Vielleicht sogar einen Marathon auf diesem Balkon laufen oder die Nachbarn im Homeoffice mit einem Jumping-Workout belästigen. Was für ein herrlicher Gedanke. Natürlich nur, wenn das Fieber es zulässt.

Ich würde mich zu den Menschen zählen, die eine Menge an Bewältigungsstrategien und Ressourcen in ihrem Repertoire haben. Einen liebevollen und hilfsbereiten Kreis an Freunden, Familienmitgliedern und Arbeitskolleg*innen. Eine glückliche Partnerschaft, voller Unterstützung und Zuneigung. Wie mag es wohl Menschen ergehen, die diese Phase der Isolation allein erleben?

Tannenbaumohrringe an schlechten Tagen

Die Tatsache ist, dass wir in den vergangenen sieben Tagen wirklich alles probiert haben, trotz Krankheitssymptomen die Stimmung hochzuhalten. An besonders schlechten Tagen habe ich Tannenbaumohrringe getragen. Ein wenig Weihnachtsstimmung und warme Gedanken können nie schaden.

3200 Bochumer sind in Quarantäne Aktuell müssen in Bochum knapp 3200 Menschen in häuslicher Quarantäne ausharren. Für das Gesundheitsamt bedeutet dies eine Mammut-Aufgabe . Jeder Bürger, der in häuslicher Isolation lebt, muss laut Corona-Schutzverordnung täglich angerufen werden . Wegen des sprunghaften Anstiegs seit dem Sommer seien die Kontrollen seien nicht mehr flächendeckend gewährleistet, heißt es.

Trotz alldem, musste ich in dieser Zeit sehr oft an eine Reportage auf Arte denken, die ich vor einigen Jahren gesehen hatte. Dabei ging es um ein Urvolk, welches aufgrund fehlender Mittel die kranken Mitglieder ihres Volkes in den nahe gelegenen Wald brachte. Dort wurden sie unter einen Baum gelegt, damit sie fernab von allen starben. Es ist ein sehr drastischer Vergleich. Ich würde die Maßnahmen des Urvolkes auch nicht vollkommen mit den derzeitigen Maßnahmen unserer Politik gleichsetzen. Mir wurden glücklicherweise Nahrungsmittel vor die Haustür gelegt. Demnach scheint sich unsere Gesellschaft wohl doch weiterentwickelt zu haben. Was ein Glück.

AHA-Regeln verhelfen zum Lebensglück

Schade ist es nur dann, wenn Körper und Seele sich am achten Tag der Quarantäne dazu entschließen, die Nahrungsaufnahme einzustellen. Ich möchte auch hier nicht falsch verstanden werden. Ich bin vollkommen der Meinung, dass alle Menschen unserer Gesellschaft, egal ob Risikogruppe oder eine 15-jährige Schülerin, geschützt und beschützt werden müssen. Auf die Tatsache, dass jeder Haushalt mit sicheren und qualitativ hochwertigen Masken versorgt werden sollte, anstatt Kunst- und Kultureinrichtungen zu schließen, werde ich hier nicht näher eingehen.

Dabei ist es doch so einfach. Die einfachste Variante: Die drei AHA-Regeln einhalten, die mir so oft von den Plakatwänden in der Bochumer Innenstadt entgegen lächeln. Eine Alltagsmaske tragen, die Hygienemaßnahmen und Abstände einhalten.

Wir haben die Möglichkeit, mit den Menschen, die wir lieben, Zeit zu verbringen. Und ist nicht genau das die Definition von Lebensglück? Wir müssen nicht isoliert werden, wenn wir auch im Privaten diese drei Alltagsstrategien annehmen, integrieren und akzeptieren.“

