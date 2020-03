Aufgrund des Coronavirus findet die Schwangerschaftsberatung nun online oder per Telefon statt.

Coronavirus Corona: Schwangere werden in Wattenscheid am Telefon beraten

Wattenscheid. Um persönliche Kontakte zu vermeiden, werden Schwangere in Wattenscheid telefonisch beraten. Gruppenangebote fallen aufgrund des Coronavirus aus.

Die Zeit der Schwangerschaft bringt für viele Frauen und Familien nicht nur Freude, sondern auch Fragen und Belastungen mit sich. Hier unterstützt die Schwangerschaftsberatungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer Wattenscheid (SKFM) Schwangere, Mütter und Familien mit Kindern aufgrund des Coronavirus nun telefonisch.

Die Beraterinnen stehen weiterhin für persönliche Fragen bereit, sie unterstützen im Umgang mit Behörden und können bei Bedarf finanzielle Hilfen zum Beispiel beantragen.

Gespräche finden per Chat oder Telefon statt

Eine persönliche Beratung sei zwar nicht machbar, stattdessen werde eine vertrauliche Beratung per Telefon oder online per Mail und Chat angeboten, teilt die Beratungsstelle mit. Hierfür können Termine verabredet werden. Auch die Antragsstellung auf finanzielle Hilfen sei weiterhin möglich.

„Gerade in schwierigen und belastenden Zeiten ist die Beratung wichtig und entlastend, denn zu den üblichen Themen kommen nun die Sorgen in Anbetracht der Corona-Krise hinzu", heißt es in einer Mitteilung. Die Gruppenangebote werden aktuell ausgesetzt, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus zu vermeiden.