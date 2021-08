Corona-Pandemie fordert ein weiteres Todesopfer in Bochum

Bochum. Die Zahl der Corona-Toten in Bochum hat sich Dienstag auf 168 erhöht. Eine Frau starb an den Spätfolgen der Virusinfektion. Die Inzidenz: 31,7.

Bochum beklagt ein weiteres Todesopfer der Corona-Pandemie. Eine Frau starb der Stadt zufolge vermutlich an den Spätfolgen von Covid-19. Damit gilt das Coronavirus als Todesursache in 168 Fällen, in der Statistik werden außerdem 77 weitere Fälle geführt von Menschen, die bei ihrem Tod mit dem Virus infiziert waren.

171 Menschen in Bochum sind aktuell an Covid-19 erkrankt

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 31,7. Die Stadt meldete 16 neue Fälle. Dienstag waren 171 Menschen in Bochum an Covid-19 erkrankt, zehn mehr als am Tag zuvor. In 104 Fällen ist die Deltavariante nachgewiesen worden.

Ein Drittel der Infektionen ist laut Stadt auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Der Blick auf die Altersklassen zeigt in den Gruppen 15- bis 24-Jährige (rund 30 %) und 25- bis 54-Jährige (45 %) die meisten Fälle. Zu jeweils neun Prozent sind Unter-5-Jährige und 6-bis 14-Jährige betroffen.

Vierte Welle kommt in den Kliniken an

Die vierte Welle scheint langsam auch in den Kliniken der Stadt anzukommen. Binnen 24 Stunden verdoppelte sich die Zahl der Patienten auf zehn.

