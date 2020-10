Corona: Neuinfektionen übersteigen in Bochum kritischen Wert

Bochum. In Bochum steigt die Neuinfektionsrate weiter. Sie hat jetzt den ersten kritischen Wert von 35 überschritten. 174 Menschen sind aktuell erkrankt.

Zu den Corona-Hotspots im NRW gehört Bochum noch nicht. Aber am Freitag ist die Neuinfektionsrate, die die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, in der Stadt auf 35,8 gestiegen und hat damit einen neuen Spitzenwert erreicht. Mitte August lag der bisherige Höchstwert bei 31,2.

Etwa ein Dutzend Städte in NRW haben mittlerweile einen Neuninfektionswert von 35 und damit auch die erste Warnstufe erreicht. Dem Vernehmen nach soll die Bundeswehr und das Robert-Koch-Institut ab einem Inzidenzwert von 35 ihre Experten in Corona-Hotspots schicken – so die Vereinbarung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Videokonferenz mit Vertretern deutscher Großstädte. Ab einem Wert von 50 drohen die erweiterte Maskenpflicht, Sperrstunden und Alkoholverbote.

174 Menschen aktuell erkrankt – so viele wie seit August nicht mehr

Insgesamt sind seit März 1489 (+39) in Bochum Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Allein in den vergangenen drei Tagen hat es 92 neue Corona-Fälle gegeben. Die Neuinfektionsrate ist binnen 24 Stunden von 28,0 auf 35,8 gestiegen und damit so stark wie zuletzt Mitte August.

174 Bochumerinnen und Bochumer sind aktuell an Corona erkrankt – der höchste Wert seit April. 17 Menschen werden stationär im Krankenhaus behandelt, drei davon intensiv-medizinisch. 1287 Personen sind insgesamt genesen, 24 an Covid-19 und vier weitere mit Covid-19 gestorben.

