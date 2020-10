Corona macht’s möglich: Fotos zeigen „Bochumer Charaktere“

„Bochumer Charaktere“ heißt eine Porträt-Serie des Bochumer Fotografen Dieter Hüsten. Ohne Corona-Pandemie wäre sie vielleicht gar nicht entstanden.

Wie kam es zu der Serie?

Hüsten: Da mich als Fotograf für Mode und Werbung die Corona-Situation richtig hart getroffen hat, ich aber nie den Kopf in den Sand stecke, habe ich überlegt, was man machen kann. So entstand die Idee zu einer digitalen Ausstellung von Bochumer Gesichtern / Charakteren, die ich in einem dreitägigen Shooting vor einigen Wochen in Szene gesetzt habe.

Foto: Dieter Hüsten

Wen haben Sie vor die Kamera gebeten?

Mit dabei waren unter anderem Kaufleute wie Sebastian Blennemann (Möbelhaus Blennemann), Alfred Pastewka (Alfreds Blumenladen) und Maria Jakobs (Juwelier Michael), aber auch der Schauspieler Anthony Arndt und der Immobilien-Experte Christian Stobbe.

Wie kam das an?

Ich habe die Image-Bilder täglich auf Instagram und Facebook gepostet, stets mit einer kleinen Story zu jeder Person versehen, und war sehr überrascht, auf wie viel positives Feedback das gestoßen ist. Auch die Akteure vor der Kamera waren mega begeistert haben das Projekt großartig unterstützt.

https://www.instagram.com/d.huesten_bochum/

