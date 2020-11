Die Kulturszene leidet besonders unter der Coronakrise. Theater, Konzertsäle, Kinos, Museen: Alles steht still. Auch viele Chöre stürzt das Auftrittsverbot in eine tiefe Krise. Jüngstes Beispiel: Die Sängervereinigung 1881 Bochum-Gerthe muss ihr traditionelles Weihnachtskonzert am vierten Advent in der Christuskirche Gerthe schweren Herzens absagen. „Aufgrund der aktuellen Situation ist es uns nicht möglich, dieses Konzert auszurichten“, sagt der Vorsitzende Heinz Pöschmann. „Wir hoffen sehr, dass wir irgendwann doch noch eine Chance bekommen.“

Ob dies bereits das vorzeitige Aus des Traditionschores ist? So weit mag Pöschmann nicht nicht in die Zukunft schauen, doch nach einem Jahr komplett ohne Auftritte und mit nur wenigen Möglichkeiten für Proben wird die Luft für die Gerther Sänger merklich dünner . „Unser letztes Konzert haben wir zu Weihnachten 2019 in der St.-Elisabeth-Kiche gegeben“, sagt Pöschmann. „Die letzte Probe war Mitte März, seitdem ist Schluss.“ Die Stimmung unter den Sängern, von denen einige weit über 80 Jahre alt sind, sei nicht die beste: „Wir halten telefonisch Kontakt. Viele von ihnen vermissen die Zusammengehörigkeit und die sozialen Kontakte bei den gemeinsamen Proben.“

Gegründet von Bergleuten Die Sängervereinigung 1881 Bochum-Gerthe ist ein reiner Männerchor. Gegründet wurde er von Bergleuten der Zeche Lothringen. Mittlerweile sind auch einige ehemalige Opelaner dabei. Vor sieben Jahren ging der Chor mit dem MGV Quartettverein Liederborn 1929 Lütgendortmund zusammen. Durch diese Verstärkung war es den Sängern weiterhin möglich, konzertant aufzutreten.

Weihnachstkonzert des Gerther Chores ist bereits abgesagt

Besonders bitter: Im kommenden Jahr will der Männerchor sein 140-jähriges Bestehen mit einem großen Festkonzert feiern. Die Planungen laufen schon lange: „Wir hatten richtig tolle Ideen und wollten einen Gastchor engagieren“, so Pöschmann. „Doch ob das alles stattfinden kann, ist mehr als fraglich.“ Derzeit liegen die schönen Pläne auf Eis.

Denn ob die Corona-Lage eine Wiederauferstehung des Gerther Chores im kommenden Jahr erlaubt, mag Pöschmann nicht vorherzusehen. Außerdem fehlen für die Durchführung eines solch großen Konzertes derzeit die finanziellen Mittel, die eigentlich im Dezember hätten erspielt werden sollen. „Erst mit den Einnahmen aus dem Weihnachtskonzert hätten wir das überhaupt finanzieren können“, meint Pöschmann. Ein Teufelskreis.

„Viele haben uns ermuntert, auf keinen Fall aufzuhören“

Seit Jahrzehnten steht der Männerchor für gehobenes Liedgut , für Tradition und Geselligkeit weit über den Bochumer Norden hinaus. Die Konzerte waren stets hervorragend besucht: „Die Reaktionen der Zuschauer beim letzten Konzert waren überwältigend“, sagt Pöschmann. „Viele haben uns ermuntert, auf keinen Fall aufzuhören. Das hat uns schon stolz gemacht.“

Doch der Mitgliederschwund, unter dem viele Traditionschöre leiden, hat auch den Gerther Sängern mächtig zu schaffen gemacht. Einst von Bergleuten der Zeche Lothringen gegründet, zählte der Chor in den 1960er Jahren weit über 80 Mitglieder. „Als ich dem Chor Anfang der 80er Jahre beigetreten bin, waren es noch 60 Sänger“, erinnert sich Pöschmann. „Danach ging es stetig bergab.“ Die Fusion mit einem Chor aus Lütgendortmund brachte vor sieben Jahren die Rettung, sodass sämtliche Stimmlagen weiterhin besetzt werden konnten.

Zwei Weltkriege überstanden

Derzeit sind es 15 Sänger, die ihrer Sängervereinigung die Treue halten. Einige Anfragen habe es in letzter Zeit gegeben: So habe der Chor zu Totensonntag auf dem Friedhof singen sollen. Auch habe es Überlegungen gegeben, das traditionelle Weihnachtskonzert im Altenzentrum Rosenberg nach draußen zu verlegen. „Aber das möchte ich den Sängern nicht zumuten“, sagt Pöschmann. „Das Risiko ist zu hoch.“ Am Rosenberg wären die Gerther Sänger in diesem Jahr zum 40. Mal aufgetreten.

Seit 1881 besteht der Gerther Sängerkreis, zwei Weltkriege hat er überstanden. Ob das Coronavirus das Aus bedeutet? „Bis auf Weiteres können wir nichts machen, als auf bessere Zeiten zu hoffen“, sagt der Vorsitzende. „Irgendwie, irgendwann wird es weitergehen.“

