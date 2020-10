Corona: Inzidenzzahl in Bochum steigt am Samstag auf 22,1

Bochum. Die Corona-Entwicklung in Bochum bleibt auch am Wochenende angespannt. Die Neuerkrankungsrate stieg am Samstag deutlich an: auf 22,1.

Die Corona-Entwicklung in Bochum bleibt auch am Wochenende angespannt. Binnen 24 Stunden gab es 14 weitere Infektionen. Die Neuerkrankungsrate (Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) steigt damit wieder deutlicher als zuletzt an.

Am Samstag meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 1370 bestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie. Am Freitag waren es 1356. Damit haben sich in den vergangenen fünf Tagen 69 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Virus angesteckt. Entsprechend steigt die Inzidenzzahl auf aktuell 22,1 und nähert sich wieder dem kritischen Wert an. Ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 sind Feiern im öffentlichen Räumen und Gaststätten nach der jüngsten NRW-Verordnung nur noch bis 50 Teilnehmer gestattet. Auch die Besucherzahl bei Heimspielen des VfL Bochum wäre betroffen.

Corona in Bochum: 123 Bochumer sind aktuell infiziert

1219 Frauen und Männer gelten als genesen: sechs mehr als am Freitag. 123 sind aktuell infiziert (plus acht). Es bleibt bei 24 Corona-Toten, die infolge von Covid-19 verstorben sind.

Zahlen aus den Kliniken lagen am Samstag nicht vor. Am Freitag mussten neun Covid-19-Patienten in Bochum in Krankenhäusern behandelt werden, davon zwei auf der Intensivstation.

