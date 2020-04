Am Dienstag hat die Stadt mit der Verteilung von Schutzmaterial an 116 Einrichtungen begonnen.

Corona Corona in Bochum: Zahl der Genesenen wächst stetig an

Bochum. Die Zahl der insgesamt positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Bochum steigt auf 342. Mittlerweile 195 Personen sind wieder genesen.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bochumerinnen und Bochumer steigt immer noch. Am Dienstagabend meldete die Stadt nunmehr insgesamt 342 infizierte Personen – sieben mehr als noch am Vortag. Zugleich steigt aber auch die Zahl der genesenen Personen weiter an. 195 infizierte Menschen sind mittlerweile wieder gesund.

Damit sind zum jetzigen Zeitpunkt 135 Menschen in Bochum positiv auf das Coronavirus getestet. 35 von ihnen müssen im Krankenhaus stationär behandelt werden, 15 von ihnen auf der Intensivstation. In häuslicher Quarantäne ausharren müssen zum jetzigen Zeitpunkt noch 502 Personen. Bei insgesamt 1748 Menschen verlief der Corona-Test negativ.

An 116 Einrichtungen wird Schutzmaterial verteilt

Unterdessen hat die Stadt Bochum mit der Verteilung von Schutzmaterialien an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste begonnen. Insgesamt 116 Einrichtungen werden dabei bedacht. Verteilt werden u. a. 38.000 Mund-Nasen-Schutzmasken, 1.300 FFP2-Masken und 1.100 Masken nach FFP3-Standard. Noch sind nicht alle Einrichtungen versorgt. Die Verteilung werde am Mittwoch fortgesetzt, heißt es bei der Stadt.

