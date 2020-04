Corona Corona in Bochum: VBW verzichtet auf Kündigungen und Klagen

Bochum Wegen des Coronavirus verzichtet das Wohnungsunternehmen VBW aus Bochum auf fristlose Kündigungen und Klagen. Zudem gibt es Hilfe für Betroffene.

Das Coronavirus betrifft viele Menschen nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Die VBW Bauen und Wohnen GmbH aus Bochum will helfen und seine Kunden unterstützen, so das Wohnungsunternehmen in einer Mitteilung.

Norbert Riffel, Geschäftsführer der VBW, sagt: „Wir lassen unsere Kunden nicht im Stich und bieten im Vorfeld Lösungen an.“ Daher hat die VBW entschieden, vorerst auf fristlose Kündigungen, Zahlungs- sowie Räumungsklagen vollständig zu verzichten. Außerdem werden alle Mieterhöhungen und Mietanpassungen für unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Corona in Bochum: Viele Mieter sind dem VBW-Aufruf bereits gefolgt

Wer selbst von der Corona-Krise betroffen ist, kann sich melden unter Tel. 0234 / 31 02 22 oder per E-Mail unter vbw-hilft@vbw-bochum.de. Diesem Aufruf sind laut VBW schon einige Bochumer gefolgt.

