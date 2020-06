Corona in Bochum: Standesamt öffnet eingeschränkt wieder

Bochum. Das Bochumer Standesamt nimmt den Betrieb für Termine wieder auf. Auch Kinder- und Jugendfreizeithäuser in Bochum öffnen eingeschränkt wieder.

In Bochum öffnen in dieser Woche weitere städtische Einrichtungen unter bestimmten Vorkehrungen. Das Standesamt ist ab sofort wieder eingeschränkt geöffnet, jedoch können ausschließlich Besucherinnen und Besucher mit einem Termin die Diensträume betreten. Buchungen von Terminen für die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Namenserklärungen können online auf www.bochum.de oder unter 0234/ 910 19 51 erfolgen.

Auch Kinder- und Jugendfreizeithäuser nehmen ab Montag, 1. Juni, den Betrieb eingeschränkt auf, teilt die Stadt Bochum mit. Die städtischen Einrichtungen in Gerthe, Steinkuhl und Langendreer sowie der Abenteuerspielplatz Hüller Straße öffnen ab Dienstag, 2. Juni.

Hygienekonzepte für die Einrichtungen

Dafür haben Stadt und Einrichtungen in Abstimmung mit dem Arbeitsschutz ein einheitliches Hygienekonzept nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Alle Einrichtungen bieten Kindern und Jugendlichen ein reduziertes Angebot, bei dem geltende Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden könnten, so die Stadt Bochum. Alle Häuser seien mit einer ausreichenden Anzahl von Mund-Nase-Bedeckungen ausgestattet, so dass Mitarbeitende und Gäste diese bei Bedarf tragen könnten, heißt es in einer Mitteilung. Die Öffnungszeiten der städtischen Einrichtungen sind in der Regel von 14 bis 16 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr.

Die Volkshochschule (VHS) nimmt ihren Kursbetrieb wieder auf. Ab Dienstag, 2. Juni, sind sowohl Veranstaltungen in Räumen als auch im Freien möglich. So finden auch Exkursionen, Wanderungen und (Stadt-)Rundgänge wieder statt. Dies regelt die Corona-Schutzverordnung vom 27. Mai. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es im Internet. Dort sind auch Anmeldungen zu den Veranstaltungen möglich.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.