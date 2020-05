Corona in Bochum: Schlachthof-Mitarbeiter erneut getestet

Bochum. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Bochumerinnen und Bochumer ist am Freitag gegenüber Donnerstag konstant geblieben. Betroffen waren 488 Personen. Die Stadt hat am Donnerstag fälschlicherweise von 489 Personen gesprochen.

Derweil hat am Schlachthof Bochum die zweite Testreihe der dort insgesamt 313 Mitarbeiter begonnen. Die Stadt Bochum folgt damit einer Vorgabe des Landes. Demnach müssen vier Tage nach dem letzten Abstrich in der ersten Testreihe erneut allen Beschäftigten getestet werden.

30 positive Befunde in der ersten Testreihe

Beim ersten Test hatten 30 Mitarbeiter einen positiven Befund, fünf davon aus Bochum. 275 Tests waren negativ, für 13 standen am Freitag noch die Ergebnisse aus. Am Freitag wurden derweil die ersten 100 Beschäftigten neuerlich getestet. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nehmen diese Tests im Schlachthof zu Beginn einer Schicht vor.

In Bochum sind aktuell noch 60 Menschen an Covid-19 erkrankt. Fünf davon werden in einem Krankenhaus behandelt, zwei auf der Intensivstation. 409 Bochumerinnen und Bochumer sind mittlerweile wieder genesen, 18 sind verstorben. In häuslicher Quarantäne harren momentan 211 Personen aus.

Neuinfiziertenrate sinkt auf 9,9

Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner liegt im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage bei 9,9. Sie sank damit von 10,5 wieder unter zehn. Der kritische Wert liegt bei 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Die Stadt beginnt am Montag (18.) damit, wieder Teile der Verwaltung zu öffnen – unter besonderen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. So ist der Zugang zur Verwaltung nur mit einem vorher vereinbarten Termin möglich, der von maximal zwei Personen wahrgenommen werden kann. Weitere Informationen sind zu finden auf www.bochum.de

