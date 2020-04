Corona-Krise Corona in Bochum: Rat weicht erstmals in Ruhrcongress aus

Bochum. Der Stadtrat tagt in der nächsten Woche erstmal im Ruhrcongress. Der Grund: Hier gibt es genug Platz, um die Hygienevorschriften einzuhalten.

Die Stadtverwaltung geht pfiffig mit der Situation um. Während in vielen Nachbarstädten Ratssitzungen aufgrund der Corona-Lage abgesagt werden, soll die Sitzung in Bochum in der nächsten Woche, 30. April, stattfinden – allerdings unter besonderen Umständen.

Außenansicht des Ruhr-Congresses: Hier findet am nächsten Donnerstag die Sitzung des Stadtrates statt. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Sitzung wird am Donnerstag, 30. April, um 15 Uhr, im Ruhrcongress stattfinden. Der alternative Sitzungsort wurde vor allem deshalb gewählt, so teilt die Stadt mit, weil dort bei Einhaltung der Sicherheitsabstände für die interessierten Bürgerinnen und Bürger mindestens genauso viele Besucherplätze angeboten werden können, wie zu „normalen“ Zeiten im Ratssaal. Daneben ließen sich dort risikominimierende Abläufe besser realisieren.

Im Ratssaal tagten bereits die Ausschüsse

Wie berichtet, hatte das politische Bochum bisher auch Ausschüsse im Ratssaal tagen lassen. Allerdings nur mit wenigen Vertretern der Parteien. Für die komplette Besetzung, selbst von Ausschüssen, sind die Räumlichkeiten einfach zu klein.

