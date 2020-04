Corona in Bochum: Parkhäuser nur noch eingeschränkt geöffnet

Bochum. Zahlreiche Parkhäuser in Bochum werden geschlossen oder eingeschränkt geöffnet. Wegen des Coronavirus werden die Häuser seltener angefahren.

Die Bochum Wirtschaftsentwicklung reagiert auf die deutlich geringere Auslastung in zahlreichen Parkhäusern im Innenstadtbereich aufgrund der Corona-Lage. Sie schränkt die Öffnungszeiten von diesen Sonntag (5. April) an ein.

Bochums größter Parkhausbetreiber hat am Sonntag sämtliche Parkhäuser geschlossen. Von Montag (6.) an öffnen die Parkhäuser bis auf weiteres von Montag bis Freitag zwischen 6.30 und 21 Uhr, am Samstag von 6.30 bis 20 Uhr. Sonn- und Feiertags bleiben die Parkhäuser geschlossen.

Vier Häuser werden vorübergehend geschlossen

Bis auf weiteres geschlossen bleiben das Parkhaus P9 Schauspielhaus, das Parkhaus Westpark/Jahrhunderthalle, das Parkhaus Stadionring sowie das Parkhaus Wattenscheid Alter Markt. Inhaberinnen und Inhaber von Dauerstellplätzen behalten ihre Zugangsmöglichkeit.

Das Parkhaus P8 am Konrad-Adenauer-Platz im Bochumer Bermudadreieck bleibt unverändert an sieben Tagen die Woche im 24-Stunden-Betrieb geöffnet. Darüber hinaus bleibt das Parkhaus P3 Rathaus (BVZ) in der Zeit von Montag (6. April) bis voraussichtlich zum Ende der Osterferien am 17. April geschlossen. Die Sprinkleranlage muss erneuert werden.

Verbindung zwischen P1 und P2 ist zu

Auch die Verbindung zwischen dem Parkhaus P1 am Husemannplatz und P2 am Dr.-Ruer-Platz ist zurzeit nicht nutzbar. Hier finden Betonsanierungsarbeiten statt. Parkkundinnen und -kunden werden gebeten, den entsprechenden Beschilderungen zu folgen, um den Sanierungsbereich zu umfahren. Die Arbeiten sollen am 26. Juni beendet werden.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.