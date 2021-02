Wie leer gefegt wirkt die Kortumstraße in Zeiten der Pandemie. In einem Haus auf der Haupteinkaufsstraße in Bochum wurde nun ein illegales Nagelstudio ausgehoben.

Corona Corona in Bochum: Ordnungsamt hebt illegales Nagelstudio aus

Bochum. Ein illegales Nagelstudio wurde in Bochum ausgehoben. Die Polizei brachte drei Beschäftigte zur Wache. Dem Betreiber droht ein Bußgeld.

Ein illegales Nagelstudio haben Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Kortumstraße in der Innenstadt von Bochum ausgehoben. Sie hatten nach einem anonymen Hinweis am Freitag (29. Januar) im ersten Obergeschoss eines Hauses Räume entdeckt, die nach Auskunft der Stadt „provisorisch und wenig professionell zu kosmetischen Anwendungen und zur Nagelpflege eingerichtet waren“.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle waren drei Beschäftigte und zwei Kundinnen in den Räumen, eine Person sei kosmetisch behandelt worden. Die andere Kundin habe auf ihre Behandlung gewartet.

Vierstelliger Geldbetrag sichergestellt

Die Beschäftigten des illegalen Studios wurden von der Polizei auf eine Wache gebracht. Dabei wurde ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe sichergestellt. Das Geld wird nach Auskunft der Stadt als Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeld einbehalten. „Leider gibt es immer wieder bewusste Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung“, heißt es bei der Stadt. „Dies ist ein unverantwortliches und unsolidarisches Handeln mancher Betreiber.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Seit Beginn der Impfungen sind 13.250 Bochumerinnen und Bochumer geimpft worden. Insgesamt sind in Bochum (Stand 14 Uhr) seit März 9.782 (+8) Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 9.782 (+113) sind insgesamt genesen, 84 (+1) an und 46 (+-0) mit Covid-19 verstorben. Aktuell sind 382 (-106) Personen infiziert, 101 (+4) davon werden stationär, 27 (-2) von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Infektionen in den letzten sieben Tagen, gerechnet pro 100.000 Einwohner, beträgt 75,9.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.