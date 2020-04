Corona in Bochum: Liberale fordern Senkung der Gewerbesteuer

Bochum Die Auswirkungen des Coronavirus belasten Unternehmen in Bochum. FDP & Stadtgestalter schlagen daher eine Senkung der Gewerbesteuer vor.

Zusätzliche Sonntagsöffnungen von Geschäften nach dem Ende des Corona-Shutdown und die Senkung der Gewerbesteuer schlägt die Ratsfraktion von FDP & Stadtgestalter vor.

„Der lokale Einzelhandel hatte schon vor Corona einen schweren Stand. Auch mit der begrenzten Wiedereröffnung wird man nicht zum Normalbetrieb zurückkehren können. Damit wir lokale Arbeitsplätze und auch inhabergeführte Geschäfte erhalten, wollen wir mehr verkaufsoffene Sonntage ermöglichen“, schlägt Fraktionsvorsitzender Felix Haltt vor. Das solle aber erst erfolgen, wenn es auch aus dem Blickwinkel des Gesundheitsschutzes in Frage kommt.

Da die sieben bisher vorgesehenen Termine für verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr voraussichtlich nicht eingehalten werden können, sollte über neue Termine nachgedacht werden, so Haltt. Und: „Kirchen und Gewerkschaften sollten dann ihre Bedenken in dieser Sondersituation, in der es vielfach um die wirtschaftliche Existenz geht, zurückstellen.“

Von "erheblichen strukturell bedingten Anlaufschwierigkeiten" nach dem Shutdown geht Volker Steude, Volkswirt und stellvertretender Fraktionsvorsitzender von FDP & Stadtgestalter aus. Die "vergleichsweise sehr hohen Gewerbesteuer" müsse gesenkt werden, "um Bochumer Unternehmen das Leben nicht zusätzlich zu erschweren.“ Sobald Kämmerin Eva Hubbert belastbare Zahlen zu den Haushaltsänderungen auf den Tisch legen könne, müsse über das Thema gesprochen werden.