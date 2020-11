Corona in Bochum: Lehrer positiv getestet – Berufskolleg zu

Weil fünf Lehrerinnen Lehrer des Klaus-Steilmann-Berufskolleg in Bochum-Westenfeld positiv auf das Coronavirus getestet wurden, muss die Schule bis einschließlich Freitag (13. November) geschlossen bleiben. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sollte der Unterricht in dieser Woche zuerst trotzdem stattfinden, sagt Schulleiter Andreas Zimmermann auf Anfrage. Das Problem: Weil sich weitere Lehrerinnen und Lehrer krankgemeldet haben, bis sie ein Testergebnis ihres Abstrichs haben, konnte der Unterricht nicht aufrecht erhalten werden.

„Der Unterrichtsbetrieb in Präsenzform wird bis Ende der Woche gestoppt“, sagt Andreas Zimmermann, Schulleiter des Klaus-Steilmann-Berufskolleg. Der Grund: Fünf Lehrerinnen und Lehrer wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Gero Helm / Gero Helm / FUNKE Foto Services

„Ich habe dann bei der Bezirksregierung Arnsberg angerufen. Der Unterrichtsbetrieb in Präsenzform wird bis Ende der Woche gestoppt“, so Zimmermann. Ob es in der kommenden Woche weitergeht, könne er nicht einschätzen. „Ich hoffe natürlich, dass die Testergebnisse negativ sind“, so der Schulleiter weiter. Das Gesundheitsamt beginne nun mit der Kontaktverfolgung, Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls Symptome haben, würden sich an ihren Hausarzt wenden.

Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule: Schüler wartet eine Woche auf positives Testergebnis

An der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule hat es in der vergangenen Woche gleich 120 Tests bei den Zehntklässlern gegeben, da es in der Jahrgangsstufe Corona-Fälle gab. „Ein weiterer Schüler wurde positiv getestet“, teilt Schulleiter Ulrich Sauter mit. Dieser habe sein Ergebnis allerdings erst fast eine Woche später, am Montag (9. November), bekommen und habe in der vergangenen Woche noch den Unterricht besucht. Hier beginne nun die Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt.

Wegen Corona sind auch Kitas in Bochum geschlossen, darunter die evangelischen Kindertagesstätten Eislebener Straße in Langendreer und die Kita Thomaszentrum an der Girondelle in Querenburg. Auch Gruppen der Kita „Unterm Himmelszelt“ in der Wasserstraße würden derzeit nicht öffnen, bestätigt Michael Both, Geschäftsführer der Kita-Gemeinschaft. In den Einrichtungen gebe es durch Corona zunehmend Personalprobleme. Rund 20 der 600 Mitarbeiter dürften derzeit gar nicht arbeiten, weil sie zur Risikogruppe gehören. „Hinzu kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst in Quarantäne sind und nicht arbeiten dürfen. So langsam wird die Situation dramatisch“, so Both.

