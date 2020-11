Sie sind ein Highlight der Schulzeit: Klassenfahrten. Doch wegen Corona müssen Bochums Schülerinnen und Schüler darauf gerade verzichten. Bis zu den Sommerferien wird es an vielen Schulen keine Klassenfahrten geben. Wie es im Schuljahr 2021/22 aussieht, soll sich im Frühjahr entscheiden.

„Wir haben alle Klassenfahrten für dieses Schuljahr vorsorglich storniert“, teilt Kerstin Guse-Becker, Leiterin der Märkischen Schule in Wattenscheid, mit. Stattdessen solle es in diesem Schuljahr Exkursionen oder eintägige Veranstaltungen geben. Als kleiner Trost für die Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel auf die Kennenlernfahrt in der sechsten Klasse verzichten müssen. Auch die Fahrten, die die Maria Sibylla Merian-Gesamtschule geplant hatte, sind abgesagt. „Neue Fahrten sind bisher nicht geplant“, so der stellvertretende Schulleiter Matthias Reichert.

Hellweg-Schule in Bochum: Klassenfahrten sollen nicht nachgeholt werden

Mathias Balliet , Leiter der Hellweg-Schule, musste in diesem Schuljahr alle Klassenfahrten auf Eis legen, die Kennen- und die Skifahrt, genauso wie die Austausche, die die Europaschule auszeichnen. „Leider, das ist wirklich schade“, bedauert Balliet. Doch eine andere Möglichkeit als die Absage hatte er nicht, weil bei einer Stornierung die Eltern 100 Prozent der Kosten tragen müssten. Stattdessen sollen in diesem Schuljahr Exkursionen Ersatz sein. Balliet hofft, dass die Situation im Schuljahr 2021/22 eine andere ist. Wiederholt werden die ausgefallenen Klassenfahrten aber nicht.

Auch Ursula Tetzlaff, Leiterin der Realschule Höntrop , will erst einmal abwarten. Für dieses Schuljahr wurden erst mal keine Klassenfahrten gebucht. Dass noch Klassenfahrten stattfinden, hält sie für sehr unwahrscheinlich. „Ich denke, dass es eher keine geben wird“, so Tetzlaff. „Wir sind aktuell erst einmal froh, dass wir Unterricht haben.“

