Allein neuen Bewohner sind im vergangenen Jahr im Heinrich-König-Seniorenzentrum an Covid-19 verstorben. Insgesamt gab es bislang 35 Corona-Tote in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Bochum.

Corona Corona in Bochum: Inzidenz ist im Süden am niedrigsten

Bochum. 35 Menschen sind in Bochum an oder mit Covid-19 in einem Altenheim gestorben. Vom 1. Februar an sollen 28.000 Senioren geimpft werden.

Insgesamt 101 Todesopfer hat Bochum seit Ausbruch der Corona-Pandemie bis einschließlich 10. Januar zu beklagen. 68 davon sind an Covid-19 gestorben, 33 Personen trotz einer Coronainfektion an anderen Ursachen.

Die meisten Verstorbenen, nämlich 35, haben nach Auskunft der Stadt in Alten- und Pflegeheimen gelebt. So sieht die Verteilung der weiteren Todesopfer nach Stadtbezirken aus: Mitte (22), Wattenscheid (12), Südwest (10), Nord (9), Ost (8), Süd (5).

Neuerkrankungsrate ist im Norden am höchsten

Deutliches Unterschiede je nach Bezirk gibt es auch bei der Neuerkrankungsrate: Der Durchschnittswert in der ersten Kalenderwoche 2021 lag bei 154,7. Die einzelnen Werte für die jeweiligen Stadtbezirken reichen von 217,96 (Nord), über 185,01 (Mitte), 148,13 (Wattenscheid), 136,44 (Ost), 114,61 (Südwest) bis 108,47 (Süd).

Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen (KVWL) werden vom 1. Februar an in den Impfzentren alle Bürger geimpft, die 80 Jahre oder älter sind. Einen Termin können die etwa 28.000 betroffenen Bochumerinnen und Bochumer vom 25. Januar an telefonisch vereinbaren.

Informationen über einen Impftermin

Ein Informationsschreiben von Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) dazu wird nach Auskunft der Stadt in den nächsten Tagen an alle Senioren der Altersgruppe verschickt. Darin enthalten werden alle notwendigen Informationen zur Impfung enthalten sein. Insgesamt geht es allein in Westfalen-Lippe um mehr als 300.000 Impfberechtigte.

Aktuell wurden bislang 4634 Personen in Bochum geimpft -- vor allem Bewohner und Mitarbeiter in den Senioreneinrichtungen.

Zahl der aktuell Erkrankten sinkt weiter

Weiter deutlich gesunken ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Bochumerinnen und Bochumer. Sie liegt am Dienstag (12. Januar) nach Auskunft der Stadt bei 768 (-114). Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 8778 (+58) Personen in der Stadt infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen auf 122,0 (119,3).

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Von den 768 Erkrankten werden derzeit 162 in einem Krankenhaus behandelt, 29 davon auf einer Intensivstation. 7917 Menschen sind wieder genesen (+181), 68 an und 34 weitere mit Covid-19 verstorben. In Quarantäne leben derzeit 1473 Bochumerinnen und Bochumer.

146 Intensivbetten sind belegt

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 12. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang: 8729; Todesfälle: 102; Sieben-Tage-Inzidenz: 154,0.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet am 11. Januar, 15.19 Uhr folgende Informationen für Bochum: Zahl der Intensivbetten: 172; belegte Intensivbetten: 146; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 15,7 Prozent.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.