Corona in Bochum: Ein Omikron-Fall – ganze Kita geschlossen

Omikron, die neue Variante des Coronavirus, erreicht nun langsam auch Bochum. Die Stadt vermeldet am Freitagnachmittag (17. Dezember) einen Omikron-Fall in einer Kita. Die Einrichtung in Weitmar wurde sofort geschlossen. Kinder und Erzieher müssen in Quarantäne.

Betroffen ist der Kindergarten Emmaus der evangelischen Kirchengemeinde Weitmar-Mark an der Karl-Friedrich-Straße 67b. Hier müssen nach der Infektion einer Erzieherin mit der Omikron-Variante des Coronavirus alle 75 Kinder und die Mitarbeitenden gemäß Landeserlass für 14 Tage in Quarantäne.

Die Kita arbeitet laut Stadt mit offenen Gruppen, so dass von der Quarantäne-Anordnung die komplette Einrichtung betroffen ist.

