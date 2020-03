Zwei weitere Senioren sind in einem Altenheim am Coronavirus gestorben. Das Seniorenzentrum steht unter Quarantäne. Die News im Ticker.

Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

In Bochum sind mittlerweile sieben Menschen dem Coronavirus erlegen .

. 220 Menschen sind derzeit am Coronavirus erkrankt.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Allgemeine Informationen und aktuelle Entwicklungen gibt es außerdem hier.

Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bochum in unserem lokalen Überblick:

Montag, 30. März - Coronavirus in Bochum: Zwei Senioren sterben an Coronavirus

19.09 Uhr: Insgesamt 220 bestätigte Corona-Fälle meldet die Stadt am Montagabend. 22 Menschen werden stationär behandelt, zehn von ihnen intensiv. Bislang sind 42 Corona-Erkrankte wieder genesen. 611 Bochumer befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

17.38 Uhr: Bei den Verstorbenen des Heinrich-König-Seniorenzentrums handelt es sich um den vierten und den fünften Todesfall in dem Seniorenheim in Folge des Virus. Seit vergangener Woche steht ein Wohnbereich des Seniorenzentrums mit 25 Bewohnern unter Quarantäne. Neun Bewohner wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner befinden sich in einem gesonderten Quarantäne-Wohnbereich.

17.01 Uhr: 6000 Atemschutzmasken sollen am Dienstag bei bei der Bochumer Firma I.S.T. eintreffen. Die chinesische Niederlassung des Unternehmens stellt sie zur Verfügung. Nach einem längeren Hin und Her hat die Spende nun offenbar auch die Zollhürden überwunden.

16.29 Uhr: Mieter in Bochum berichten von berührender Solidarität. Ein Hausbesitzer hat die Mieten halbiert. Wer das Geld nicht benötigt, soll es spenden. Jetzt weiterlesen!

15.29 Uhr: Wegen des Coronavirus werden es im Polizeibezirk Bochum erheblich weniger Straftaten begangen und Unfälle verursacht. Die Zahl sinkt sehr stark – um 40 bzw. über 50 Prozent.

14.17 Uhr: 215 Bochumer sind aktuell erkrankt. 18 Patienten müssen stationär behandelt werden, zehn von ihnen auf der Intensivstation. 24 Bochumer gelten als gesundet.

13.23 Uhr: Die Stadt meldet zwei weitere Todesfälle: Ein Mann und eine Frau aus dem Heinrich-König-Seniorenzentrum in Weitmar sind demnach an den Folgen des Coronavirus verstorben. Angaben zum Alter machte die Stadt zunächst nicht. Damit sind insgesamt sieben Menschen in Bochum an dem Virus verstorben, fünf haben in dem Seniorenzentrum gelebt, das seit vergangener Woche unter Quarantäne steht.

12.11 Uhr: Die Corona-Krise weckt vielfach Sorgen und Ängste. Die beiden Psychiatrie-Fachkliniken in Bochum reagieren und bieten Beratungs-Hotlines an. Furcht vor Ansteckung, Isolation, Existenzängste: „Die Corona-Krise bereitet zahlreichen Menschen außerordentlichen Stress“, wissen die Fachärzte im Bochumer LWL-Universitätsklinikum. Wer Rat und Hilfe benötigt, kann ab sofort montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr die Klinik-Hotline unter 0234/50 77 45 67 anrufen. Die erste Beratung ist kostenlos.

9.58 Uhr: Die evangelische und katholische Kirche in Bochum rufen in der Corona-Krise zum gemeinsamen Gebet daheim auf - ab Montag jeden Abend um 19 Uhr.

8.42 Uhr: Bei den 367 Kontrollen zum Kontaktverbot am Wochenende trafen die Einsatzteams auf einige wenige Unvernünftige. So mussten sie unter anderem eine Ansammlung auf dem U-Bahnhof im Bermuda-Dreieck auflösen. Die Betroffenen erhielten Platzverweise. Ein Eisverkäufer, der seinen Stand bei dem schönen Wetter am Kemnader See aufgebaut hatte, muss nun mit einem Verfahren rechnen.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark und Hochbetrieb am Kemnader See: Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck alle Restaurants und Bars.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Die CDU Bochum sagt sämtliche Veranstaltungen auf Kreis-, Stadtbezirks- und Ortsverbandsebene bis auf weiteres ab. Weiterhin geöffnet bleibt die CDU-Geschäftsstelle sowie die Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, allerdings bittet die CDU Bochum darum, nur in dringenden Fällen dort persönlich zu erscheinen. Die Kreispartei bleibt unter 02327/3981 oder info@cdu-bochum.de und die Ratsfraktion unter 0234/9102077 beziehungsweise cdu@bochum.de erreichbar.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Mieterverein Bochum sagt die für den 31.03. angesetzte Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl ab.

Das Feierabend-Singen der ev. Kirchgengemeinde Wattenscheid im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Bezirksverein der Kehlkopflosen Bochum e.V. hat sein Treffen für den 8. April abgesagt.

Der Kneipp-Verein Bochum hat alle Wanderungen zunächst bis einschließlich April abgesagt.

Alle Termine der Awo Bochum bis Mitte April entfallen.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.