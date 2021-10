Corona in Bochum: Das sind die Nachrichten vom September

Bochum. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Montag in Bochum auf 38,1 gestiegen. Die Zahl der Infizierten in der Stadt ist wieder unter 250 gesunken. Der Newsblog.

In unserem Newsblog finden Sie täglich aktualisiert alle Informationen, die Inzidenz, derzeit geltende Regeln, Infizierten-Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Krise in Bochum.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

Corona in Bochum: Weitere Auswirkungen auf die Stadt

Bochum hat eine eigene Impfkampagne gestartet. Zugleich werden die erste Bewohner und Mitarbeiter von Senioren- und Pflegeeinrichtungen zum dritten Mal geimpft. Die Einzelheiten.

Zugleich werden die erste Bewohner und Mitarbeiter von Senioren- und Pflegeeinrichtungen zum dritten Mal geimpft. Die Einzelheiten. Das Bochumer Impfzentrum im Ruhrcongress ist am 30. September geschlossen worden. Die Bundeswehr rückte schon früher ab. Was ab Oktober geplant ist. Hochzeiten, Scheidungen, Geburten, Sterbefälle: Was hat Corona seit 2020 mit Bochum gemacht? Die aktuellen Zahlen bergen manche Überraschung. Mehr lesen Sie hier!

Donnerstag, 30. September: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 37,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum ist am Donnerstag minimal gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab mittags den Wert mit 37,6 (+0,3) an. Die Statistik im Überblick: bestätigte Fälle 19.287 (+30), davon genesen 18.778 (+29); Todesfälle 174 (+-0); aktuell Infizierte 255 (+1); im Krankenhaus 36 (+1), davon auf einer Intensivstation 16 (-3), mit Beatmung 13 (+1); durchgeführte Impfungen 507.103 (+732), Zweitimpfungen 250.063 (+470), Impfquote 67,3 Prozent.

Mittwoch, 29. September: Sieben-Tage-Inzidenz liegt Mittwoch bei 37,3

Das Auf-und-Ab der Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum geht weiter. Am Mittwoch stieg der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) wieder an – und zwar auf 37,3. Das Impftempo bleibt gering. Binnen 24 Stunden kamen 738 Impfungen hinzu, davon 263 Erstimpfungen. Die Stadt meldet zudem den Tod einer Person, die mit dem Coronavirus infiziert war, aber nicht ursächlich an Covid-19 gestorben ist.

Die Statistik im Überblick: bestätigte Fälle 19.257 (+39), davon genesen 18.749 (+31); Todesfälle 174 (+-0); aktuell Infizierte 254 (+7); im Krankenhaus 34 (+-0), davon auf einer Intensivstation 19 (+-0), mit Beatmung 12 (-1); durchgeführte Impfungen 506.371 (+738), Zweitimpfungen 249.593 (+475), Impfquote 67,2 Prozent.

Dienstag, 28. September: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 31,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum ist am Dienstag wieder gefallen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 31,8. Die Stadt meldet 14 neue Infektionen und 532 Impfungen.

Die Statistik im Überblick: bestätigte Fälle 19.228 (+14), davon genesen 18.718 (+43); Todesfälle 174 (+-0); aktuell Infizierte 247 (-29); im Krankenhaus 34 (-5), davon auf einer Intensivstation 19 (-1), mit Beatmung 13 (+-0); durchgeführte Impfungen 505.633 (+532), Zweitimpfungen 249.118 (+358), Impfquote 67,1 Prozent.

Montag, 27. September: Inzidenz steigt wieder leicht an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag bei 36,8. Zum Wochenbeginn meldet die Stadt sieben neue Infektionen. Aktuell sind 276 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Coronavirus infiziert und an Covid-19 erkrankt.

Am Sonntag wurden 623 Impfungen durchgeführt, davon 127 Erstimpfungen. Die Impfquote beträgt 67,0 Prozent, das entspricht 248.760 Impfungen.

Samstag/Sonntag, 25./26. September: Inzidenz hat sich binnen einer Woche halbiert

Die Corona-Inzidenz in Bochum hat sich binnen einer Woche halbiert. Am Sonntag sank sie laut Robert-Koch-Institut auf 36,2. Am vergangenen Wochenende lag der Wert noch bei über 70.

Das Gesundheitsamt verzeichnete am Samstag und Sonntag 43 neue Infektionen. Deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 19.197. Aktuell sind 296 Bürgerinnen und Bürger bestätigt infiziert. 39 von ihnen müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden: vier mehr als noch am Freitag. 20 Covid-19-Erkrankte (-1) werden auf den Intensivstationen versorgt. 18.648 Bochumerinnen und Bochumer gelten als genesen.

Weiterhin nur langsam klettert die Impfquote. Am Sonntag liegt sie mit 248.264 vollständig Geimpften bei 66,8. Die Stadt erhofft sich bis zur Schließung des Impfzentrums am Donnerstag (30.) noch einmal eine deutliche Steigerung. Öffnungszeiten im Ruhrcongress sind täglich von 8 bis 18 Uhr.

In der nächsten Woche werden die mobilen Impfaktionen fortgesetzt: am Montag von 9 bis 16 Uhr in der Hochschule für Gesundheit (Gesundheitscampus 6-8) und von 10 bis 18 Uhr im City-Point an der Kortumstraße, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr nochmals im City-Point sowie am Mittwoch von 10 bis 14 Uhr im Quaz an der Somborner Straße 84.

Freitag, 24. September: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 41,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bei 41,4. Die Stadt meldet 28 neue Corona-Fälle. Zurzeit sind in Bochum 375 Bürgerinnen und Bürger an Covid-19 erkrankt.

Die Statistik im Überblick: bestätigte Fälle 19.154 (+28), davon genesen 18.526 (+60); Todesfälle 174 (+-0); aktuell Infizierte 375 (-32); im Krankenhaus 35 (-8), davon auf einer Intensivstation 21 (+-0), mit Beatmung 13 (-2); durchgeführte Impfungen 502.220 (+1327), Zweitimpfungen 246.569 (+1048), Impfquote 66,4 Prozent.

Donnerstag, 23. September: Sieben-Tage-Inzidenz fällt deutlich auf 50,8

Zum ersten Mal seit Mitte August liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum wieder unter 50. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag einen Wert von 49,1. Am vergangenen Wochenende lag er bei Auch die Zahl der aktuell Infizierten geht zurück – und zwar auf 407.

Bei den Corona-Schutzimpfungen hat Bochum die Marke von 500.000 überschritten. Am Mittwoch gab es in der Stadt 1160 Impfungen, davon erhielten 315 Bochumerinnen und Bochumer zum ersten Mal ein Vakzin gegen Covid19.

Die Statistik im Überblick: bestätigte Fälle 19.126 (+26), davon genesen 18.466 (+29); Todesfälle 174 (+-0); aktuell Infizierte 407 (-3); im Krankenhaus 43 (-5), davon auf einer Intensivstation 21 (+3), mit Beatmung 15 (+1); durchgeführte Impfungen 500.893 (+1160), Zweitimpfungen 245.521 (+845), Impfquote 66,1 Prozent.

Mittwoch, 22. September: Sieben-Tage-Inzidenz fällt deutlich auf 50,8

Deutlich und zwar auf einen Wert von 50,8 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum am Mittwoch gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet über 185 neue Infektionen in den vergangenen sieben Tagen, am Dienstag kamen laut Stadt 23 Corona-Fälle hinzu.

Aktuell sind 410 Bochumerinnen und Bochumer an Covid-19 erkrankt, 48 müssen in einem Krankenhaus behandelt werden (plus zwei im Vergleich zum Vortag). 18 liegen auf einer Intensivstation (+2), 14 erhalten zur Behandlung Sauerstoff (+-0).

Bei den Impfungen dürfte am Mittwoch die halbe Million überschritten werden. Dienstag wurden 923 Personen geimpft, in Summe waren es damit 499.733. Zur ersten Impfung gingen 218 Menschen. Als vollständig geschätzt gelten mittlerweile 244.676, das entspricht einer Impfquote von 65,9 Prozent.

Dienstag, 21. September: Impfquote liegt bei 65,7 Prozent

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Dienstag einen Wert von 63,1. Fünfzehn neuen Infektionen stehen 37 genesene Personen gegenüber, aktuell sind 462 Bochumerinnen und Bochumer an Covid-19 erkrankt.

Das Impftempo bleibt niedrig. Am Montag wurden 827 Menschen geschützt, davon erhielten 234 ihre erste Impfung. Die Zahl der vollständig geschützten Bürgerinnen und Bürger beträgt 243.971, das entspricht einer Impfquote von 65,7 Prozent.

Die Statistik im Überblick: bestätigte Fälle 19.077, genesene Personen 18.362, verstorben an Covid-19 174, in stationärer Behandlung 46, intensivmedizinisch betreut werden 16, beatmet 14 Menschen; durchgeführte Impfungen 498.801.

Montag, 20. September: Stadt meldet 202 erstmals geimpfte Personen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum liegt am Montag bei 67,8 und ist damit weiterhin rückläufig. Die Stadt meldet zehn neue Corona-Fälle. In Summe sind damit 19.062 Infektionen aktenkundig, als genesen gelten 18.325 Bochumerinnen und Bochum (+51).

Die Zahl der geimpften Menschen steigt auf 497.974, das sind 961 mehr als am Sonntag. Nach einer zweiten Impfung vollständig gegen Covid-19 geschützt sind 243.378 Menschen (+759). Im Umkehrschluss heißt das aber, dass nur 202 Erstimpfungen durchgeführt wurden.

Sonntag, 19. September: Inzidenz sinkt auf 68,0

Den niedrigsten Stand seit dem 26. Mai hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum erreicht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt sie nun bei 68,0. Die Zahl der aktuell infizierten Bochumerinnen und Bochum liegt nun bei 525 (-37), davon werden weiterhin 50 Personen im Krankenhaus behandelt. Eine weitere Person ist an Corona verstorben. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 174 Bochumer dem Virus erlegen, 79 weitere sind mit Corona gestorben.

479 weitere Personen haben ihre zweite Impfung erhalten. Damit sind nun 242.619 Bochumer vollständig geimpft. Die Impfquote beträgt 65,3 Prozent.

Nach Angaben des Divi-Intensivbettenregisters sind 145 von 160 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Stadt belegt. Der Anteil von Corona-Patienten liegt bei 10 Prozent.

Samstag, 18. September: Inzidenz sinkt auf 75,7

Weiterhin nach unten zeigt die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum. Sie liegt nach Angaben des RKI am Samstag bei 75,7 (Vortag 80,9). Zu beklagen gibt es ein weiteres Todesopfer. Die Zahl der Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, ist damit auf 173 gestiegen.

Neu infiziert haben sich 37 Bochumerinnen und Bochumer, wieder genesen sind 53 Personen. Damit sind aktuell 562 (-17) Personen an Corona erkrankt. 50 (+1) von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, 17 davon intensivmedizinisch, wiederum zwölf davon mit Beatmung.

Mittlerweile sind 242.140 Bochumer vollständig geimpft. Die Impfquote ist damit auf 65,2 Prozent gestiegen.

Nach Angaben des Divi-Intensivbettenregisters sind 145 von 168 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Stadt belegt. Der Anteil von Corona-Patienten liegt bei 9,5 Prozent.

Freitag, 17. September: 49 Infizierte liegen in einem Krankenhaus

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum ist auch am Freitag gesunken. Sie liegt nun laut RKI bei 80,9. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt um 49 auf 18.982. Zurzeit sind 579 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Coronavirus infiziert. In einem Krankenhaus behandelt werden 49 Personen (plus 3 im Vergleich zum Vortag), davon müssen 17 intensivmedizinisch betreut werden, zwölf benötigen eine Beatmung.

Die Zahl der durchgeführten Impfungen stieg um 1373 auf 495.312. Darunter waren 434 Erstimpfungen gegen Covid 19.

Donnerstag, 16. September: Inzidenz nun bei 85,3

Abwärtstrend bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum: Sie sinkt am Donnerstag weiter, beträgt laut RKI nun 85,3. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt um 58 auf 18.933, 68 Bochumerinnen und Bochumer gelten hingegen wieder als genesen.

Fast 1000 Corona-Schutzimpfungen kamen auf Vortrag hinzu, vollständig geimpft sind laut Stadt nun 240.553 Bürgerinnen und Bürger, das entspricht einer Impfquote von 64,8 Prozent.

Mittwoch, 15. September: Inzidenz sinkt weiter, Stadt korrigiert Impfzahlen

Die Stadt Bochum konnte am Mittwoch, 15. September, wieder aktuelle Corona-Zahlen veröffentlichen. Demnach sinkt die Zahl der aktuell Infizierten um 58 auf 623. 111 Bochumerinnen und Bochumer sind wieder genesen, 53 haben sich neu infiziert. Die Zahl der an Corona verstorbenen bleibt bei 172.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht, sie liegt nun bei 92,7. Grund dafür könnte aber weiterhin der technische Defekt sein, aufgrund dessen die Stadt am Dienstag keine aktuellen Zahlen liefern konnte.

Zudem korrigiert die Stadt Bochum die Zahl der durchgeführten Corona-Schutzimpfungen leicht nach unten. Die Zahl der Erstimpfungen liegt nun bei 252.986 (-718), die der Zweitimpfungen bei 239.997 (+442). Der Grund: „Am 14. September erfolgte eine Berichtigung der Fallzahlen in der Ärzteschaft. Daher ist die Gesamtzahl der durchgeführten Impfungen rückläufig“, heißt es von der Stadt. Die Impfquote liegt bei 64,6 Prozent.

Dienstag, 14. September: Inzidenz erstmals unter 100, technische Probleme bei der Stadt

Wegen technischer Probleme konnte die Stadt Bochum am Dienstag, 14. September, keine aktuellen Corona-Zahlen veröffentlichen. Grund dafür sei ein Serverproblem, wodurch das Übertragen in die Datenbank nicht möglich war, so Sprecher Peter van Dyk. Bei der Stadt gehe man aber fest davon aus, dass die Zahlen am Mittwoch wieder veröffentlicht werden können.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 93,3 und ist um zehn Prozentpunkte gesunken. Der starke Rückgang ist wohl darauf zurückzuführen, dass das RKI die aktuellen Zahlen aufgrund der technischen Probleme nicht mit einfließen lassen konnte.

Vollständig geimpft sind mittlerweile 239.575 Personen im Stadtgebiet, das entspricht einer Impfquote von 65,5 Prozent.

Montag, 13. September: Corona-Zahlen in Bochum konstant

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum liegt weiterhin knapp über 100 – sie beträgt am Montag 103,4. Auch die Zahl der Corona-Infizierten ist relativ gleichbleibend, derzeit sind 681 Bochumerinnen und Bochumer erkrankt, eine Person mehr als am Vortrag.

Im Krankenhaus befinden sich weiterhin 51 Infizierte, 14 davon werden intensivmedizinisch behandelt, elf davon mit Beatmung. Vollständig geimpft sind in Bochum 239.086 Personen, die Impfquote beträgt demnach bei 64,4 Prozent.

Sonntag, 12. September: Bochumer stirbt an Corona

Die Zahl der Bochumerinnen und Bochumer, die seit Beginn der Pandemie an Corona verstorben sind, ist am Wochenende auf 172 gestiegen – eine weitere Person ist an den Folgen einer Infektion verstorben, teilt die Stadt Bochum mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Vergleich zum Vortag minimal auf 105,4, es gibt 54 Neu-Erkrankungen, denen 122 Genesene gegenüber stehen. 51 Bochumerinnen und Bochumer befinden sich in stationärer Behandlung, 14 davon intensivmedizinisch, 11 davon mit Beatmung.

Die Zahl der vollständigen Impfungen im Stadtgebiet steigt derweil auf 238.396 – die Impfquote liegt demnach bei 64,2 Prozent.

Samstag, 11. September: Inzidenz in Bochum sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum sinkt weiter – sie liegt am Samstag bei 105,6. Derzeit sind in Bochum 749 Personen an Corona erkrankt, das sind 14 mehr als am Vortrag. Die Zahl der Infizierten steigt um 66 Personen, 80 sind wieder genesen.

Am Vortag gab es 1053 weitere Impfungen, die Zahl der Erst-Impfungen steigt auf 253.061, die Zahl der Zweitimpfungen auf 237.913.

Freitag, 10. September: Inzidenz sinkt auf 111,4

Ein weiterer Mensch ist in Bochum mit Corona gestorben. Die Zahl der Todesopfer der Pandemie steigt damit auf 250. Davon sind 171 Bochumerinnen und Bochumer an dem Virus verstorben.

Aktuell infiziert sind 763 Personen (-29). Wie am Vortag werden 51 von ihnen im Krankenhaus behandelt, davon 12 (+1) intensivmedizinisch.

Nach Auskunft des bundesweiten Intensivbettenregisters sind 154 von 168 Intensivbetten in der Stadt belegt, also 14 noch frei. Der Anteil der Corona-Patienten an den belegten Intensivbetten liegt weiter bei 6,6 Prozent.

Donnerstag, 9. September: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut

Kaum verändert hat sich die Corona-Lage in Bochum gegenüber dem Vortag. Die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz zeigt weiter leicht nach unten, der neue Wert liegt nun bei 119,8. 18.605 Bochumerinnen und Bochumer haben sich insgesamt mit dem Virus infiziert. Aktuell erkrankt sind noch 792 Personen, davon werden 51 (-2) in Krankenhäusern behandelt.

236.630 Personen in Bochum sind vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 63,7 Prozent.

Gestiegen ist nach Auskunft des bundesweiten Divi-Intensivregisters die Zahl der belegten Intensivbetten in der Stadt. 155 Personen müssen momentan intensivmedizinisch betreut werden. Damit sind nur noch 13 der insgesamt 168 Intensivbetten frei. Indes: Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen hat abgenommen. Die Quote ist auf 6,6 Prozent gesunken.

Mittwoch, 8. September: 147 von 168 Intensivbetten sind belegt

Deutlich gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum. Sie liegt nach Auskunft des RKI nun bei 122,9 (136,4) und hat damit ihren tiefsten Stand in der jüngeren Vergangenheit erreicht. Gesunken ist auch die Zahl der aktuell infizierten Personen. 776 Bochumerinnen und Bochumer sind momentan an Corona erkrankt, 53 weniger als noch am Vortag. Im Krankenhaus behandelt werden 53 Personen.

488 Menschen in der Stadt haben ihre zweite Impfung erhalten. Damit sind 236.019 Personen vollständig geimpft. Dies entspricht einer Impfquote von 63,5 Prozent.

147 von insgesamt 168 Intensivbetten sind nach Auskunft des Divi-Intensivregister belegt. Der Anteil der Corona-Patienten liegt bei 7,1 Prozent.

Dienstag, 7. September: Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder

Wieder gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum. Sie liegt nach Auskunft des RKI nun bei 136,4. Die Zahl der aktuell infizierten Bochumerinnen und Bochumer ist leicht auf 829 (+12) gestiegen ist. Drei Personen mehr als noch am Vortag werden im Krankenhaus behandelt (52).

Vollständig geimpft sind nunmehr 235.531 Personen (+319). Die Impfquote ist damit auf 63,4 Prozent gestiegen.

Montag, 6. September: Impfquote steigt auf 63,3 Prozent

50 Neuerkrankungen an Corona meldet die Stadt Bochum. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 18.397 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Virus infiziert. Genesen davon sind 17.332 (+29), aktuell infiziert 817 (+21). Davon müssen 49 Personen in einem Krankenhaus behandelt werden, 16 auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Auskunft des RKI wieder auf 130,3 gestiegen.

Nahezu unverändert gegenüber dem Vortag ist die Lage bei den Intensivbetten: 145 von 168 Intensivbetten sind besetzt. Der Anteil der Corona-Patienten liegt bei 8,3 Prozent.

Vollständig geimpft sind in Bochum bereits 235.212 Personen (+558). Die Impfquote liegt damit bei 63,3 Prozent.

Sonntag, 5. September: Noch 24 Intensivbetten frei

Gesunken ist die Inzidenz in Bochum am Sonntag. Nach Angaben des RKI liegt sie nun bei 125,9 und damit deutlich unter dem Wert des Vortags. Die Zahl der aktuell infizierten Bochumerinnen und Bochum beträgt nun 796, das sind 82 weniger als noch am Samstag. Davon werden 49 Personen im Krankenhaus behandelt – 16 auf der Intensivstation, wiederum zehn davon mit Beatmung.

234.654 Bochumerinnen und Bochumer (+426) sind mittlerweile vollständig geimpft. Die Impfquote liegt damit bei 63,2 Prozent.

144 der insgesamt 168 intensivmedizinischen Betten in den Bochumer Krankenhäusern sind nach Auskunft der Intensivmediziner-Vereinigung Divi derzeit belegt. Der Anteil der Covid-19-Patienten liegt bei 8,9 Prozent.

Samstag, 4. September: Inzidenz liegt unverändert bei 134,4

Unverändert gegenüber dem Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum. Sie liegt nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts (RKI) weiter bei 134,4. Insgesamt 18.315 Bochumerinnen und Bochumer haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 90 mehr als noch am Vortag. Da 92 Menschen wieder genesen sind und damit die Zahl der insgesamt Genesenen auf 17.189 gestiegen ist, sind derzeit noch 878 Personen an Corona erkrankt.

234.228 Bochumerinnen und Bochumer (+579) sind mittlerweile vollständig geimpft. Die Impfquote liegt damit bei 63,1 Prozent.

138 der insgesamt 168 intensivmedizinischen Betten in den Bochumer Krankenhäusern sind nach Auskunft der Intensivmediziner-Vereinigung Divi derzeit belegt. Der Anteil der Covid-19-Patienten liegt bei 9,5 Prozent.

Freitag, 3. September: Jetzt 50 Covid-Patienten in den Kliniken

Die Zahl der Corona-Patienten in den Bochumer Krankenhäusern steigt stetig. Am Freitag werden 50 Covid-19-Erkrankte stationär behandelt – vier mehr als am Vortag. 16 Patienten (+1) liegen auf der Intensivstation, elf werden beatmet. Innerhalb einer Woche gab es 17 Klinik-Einweisungen.

Damit liegt die Hospitalisierungsrate in Bochum deutlich über dem Bundesdurchschnitt von aktuell 1,8. Der Wert bildet die Corona-Aufnahmen in den Krankenhäusern binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner ab. Er soll künftig der wesentliche Maßstab für Corona-Schutzmaßnahmen sein – neben der Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen (in Bochum am Freitag 134,4), der Auslastung der Intensivstationen (laut Intensivmediziner-Vereinigung Divi sind derzeit 146 von 168 Betten belegt) und der Impfquote (aktuell 62,9 Prozent bei 233.649 vollständig Geimpften).

Wenig zuversichtlich stimmt die Entwicklung bei den Neuansteckungen. 130 waren es am Donnerstag, 92 am Freitag. Die Gesamtzahl aller bestätigten Infektionen klettert damit auf 18.225. Davon sind 17.097 Bochumerinnen und Bochumer wieder genesen.

Zum letzten Mal verkehrten am Freitag Shuttle-Busse zwischen den weiterführenden Schulen und dem Impfzentrum. Binnen einer Woche wurden 861 Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahre die Biontech-Spritzen gesetzt. In drei Wochen, kurz vor Schließung des Impfzentrums, folgen für die Jugendlichen die Zweitimpfungen.

Donnerstag, 2. September: 130 Neu-Infektionen an einem Tag

130 Corona-Neu-Infektionen an einem Tag hat die Stadt am Donnerstag, 2. September, gemeldet. Dem gegenüber stehen 62 Bochumerinnen und Bochumer, die wieder als genesen gelten. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an, sie beträgt nun 136,1.

232.805 Bochumerinnen und Bochumer sind nun vollständig geimpft. Das entspricht einer Quote von 62,68 Prozent.

Mittwoch, 1. September: Kliniken müssen 48 Corona-Patienten versorgen

Die Zahl der Corona-Patienten in den Bochumer Krankenhäusern steigt weiter. Am Mittwoch müssen 48 Erkrankte in den Kliniken versorgt werden: fünf mehr als am Vortag. 14 Covid-19-Patienten (+1) werden auf den Intensivstationen behandelt, neun (+1) werden künstlich beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 138,8 auf 132,5. Allerdings gab es binnen 24 Stunden weitere 73 Infektionen. Deren Gesamtzahl steigt auf 18.003. Davon sind 16.966 Menschen (+74) wieder genesen. Aktuell verzeichnet das Gesundheitsamt 789 bestätigte Ansteckungen (-1).

232.177 Bochumerinnen und Bochumer sind jetzt vollständig geimpft. Das entspricht einer Quote von 62,5 Prozent.

Dienstag, 31. August: Kliniken versorgen immer mehr Corona-Patienten

Die Krankenhäuser in Bochum müssen immer mehr Corona-Patienten versorgen. Am Dienstag waren es 43 Erkrankte: acht mehr als am Vortag. 13 Covid-19-Patienten (+2) müssen auf den Intensivstationen behandelt werden, acht (+1) mit künstlicher Beatmung.

Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken: von 145,4 auf 138,8. Binnen 24 Stunden gab es 28 neue Ansteckungen. Aktuell verzeichnet das Gesundheitsamt 790 bestätigte Infektionen (-2).

231.620 Bochumerinnen und Bochumer sind jetzt vollständig geimpft. Das entspricht einer Quote von 62,4 Prozent. Das mobile Team des Impfzentrums ist am Dienstag noch bis 16 Uhr in der Hochschule Bochum (Am Hochschulcampus 1) im Einsatz. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

