Coronavirus Corona in Bochum: Bergmannsheil stockt Intensivbetten auf

Bochum. Das Bergmannsheil stockt die Zahl seiner Intensivbetten von 44 auf jetzt 77 Betten auf. Alle Betten sind mit Beatmungsgeräten ausgestattet.

Das Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum bereitet sich auf weiter steigende Zahlen von Patienten vor, die an einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 erkrankt sind. Durch Neuorganisation bestimmter Stationen hat die Klinik ihre intensivmedizinischen Kapazitäten von 42 auf jetzt 77 Betten aufgestockt. An allen 77 Behandlungsplätzen stehen Beatmungsgeräte bereit, um Patienten mit COVID-19-Erkrankung und schwerem Verlauf bestmöglich versorgen zu können.

Wie die Klinik außerdem mitteilt, verfügt das Haus auch über sechs sogenannte ECMO-Geräte, die bei lebensbedrohlich erkrankten Patienten mit Herz-Lungen-Versagen eingesetzt werden können: Mit einer ECMO-Therapie können die Herz-Lungen-Funktionen des Patienten zeitweise künstlich ersetzt werden, um einen Heilungsprozess zu ermöglichen.

Aufstockung auf rund 100 Betten möglich

„Aufgrund unserer vorhandenen baulichen Infrastruktur wären wir – je nach personeller Besetzung – in der Lage, insgesamt rund 100 intensivmedizinische Behandlungsplätze für die Versorgung dieser Patienten zur Verfügung zu stellen“, sagt Dr. Tina Groll, Geschäftsführerin des Bergmannsheils. „Dafür ist es jedoch zwingend erforderlich, dass wir zusätzliche Beatmungsgeräte erhalten. Dazu haben wir bereits alle verfügbaren Beschaffungswege aktiviert und hoffen jetzt auf Unterstützung von staatlicher Seite.“

Menschen mit medizinischer Ausbildung gesucht

Im Rahmen der laufenden Umstrukturierungen wurden auch weitere Stationsbereiche für die Isolierung und Behandlung von Patienten mit leichteren Krankheitsverläufen, die keine künstliche Beatmung benötigen, umgewidmet. Möglich wurde dies durch veränderte Organisationsabläufe: Aufnahmen, Eingriffe und Operationen, die nicht zwingend notwendig sind, werden möglichst verschoben. Damit schafft das Bergmannsheil personelle und räumliche Kapazitäten, die jetzt für die Versorgung von COVID-19-Patienten zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen: www.bergmannsheil.de, www.bg-kliniken.de. Das Bergmannsheil ruft, wie alle anderen Krankenhäuser auch, dazu auf, dass sich Menschen mit einer medizinischen Ausbildung melden sollen. Informationen dazu finden sich auf der Homepage des Krankenhauses.