Corona in Bochum: Auf der Suche nach der Goldenen Currywurst

Bochum. Auf Zerstreuung in Zeiten der Corona-Krise setzt Bochum Marketing. Es geht um die virtuelle „Suche nach der Goldenen Currywurst“.

Auf Zerstreuung in Zeiten der Corona-Krise setzt Bochum Marketing. Am Freitag (24. April) hat das Stadtportal Bochum auf Facebook und Instagram das interaktive Stadträtsel „Auf der Suche nach der Goldenen Currywurst“ veröffentlicht.

Gemeinsam mit dem Escape-Room-Anbieter Think Square hat die Vermarktungsgesellschaft das Rätsel entwickelt. Bei der fünfteiligen Videoreihe begibt sich Social-Media-Managerin Lisa Schaffrin-Schneider auf eine Reise quer durch Bochum, um dem Geheimnis der Goldenen Currywurst auf die Spur zukommen.

Mitraten und die Stadt neu entdecken

Die Teilnehmer können auf den insgesamt fünf Stationen von zu Hause aus kostenlos mitraten, dabei die Stadt neu entdecken und Tagespreise gewinnen. „Wir wollen den Menschen in der aktuellen Situation eine spannende Abwechslung bieten“, sagt BoMarketing-Sprecher Christian Gerlig. Die Absicht sei es außerdem, „für interessante Orte und Freizeitmöglichkeiten zu werben, die nach der Corona-Pandemie wiederbesucht werden können“.

An fünf Orten verfolgt Lisa Schaffrin-Schneider die Hinweise und muss dabei jedes Mal ein Rätsel lösen, um der Goldenen Currywurst auf die Spur zu kommen. Mit Hilfe der Videos auf Instagram und Facebook sind die Aufgaben mit etwas Kniffelarbeit gut zu lösen. Wer nicht weiterkommt, der kann weitere Tipps bekommen unter www.bochum-tourismus.de/currywurst. Die Zuschauer können ihre Lösungen per Mail an gewinnspiel@bochum-tourismus.de senden.

Erstes Rätsel ist bereits online abrufbar

Das erste Rätsel ist am heutigen Freitag auf dem Bochumer Wochenmarkt am Dr.-Ruer-Platz gestartet und bereits online abrufbar. 48 Stunden später folgt die Auflösung, ebenfalls in den sozialen Medien und auf der Webseite. Das nächste Video auf der Suche nach der Goldenen Currywurst wird wieder einen Tag später veröffentlicht.

