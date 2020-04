Corona in Bochum: Arbeitsagentur stellt neue digitale Hilfe

Möglichst unbürokratisch helfen will die Bundesagentur für Arbeit Bochum in Sachen Kurzarbeitergeld.

Bochum. Damit Unternehmen möglichst unkompliziert Kurzarbeitergeld beantragen können, hat die Arbeitsagentur Bochum ein neues Instrument vorgestellt.

Unternehmen, die zum ersten Mal Kurzarbeitergeld beantragen, will die Bundesagentur für Arbeit Bochum mit einem neuen Instrument helfen.

Der Chatbot „U:DO“ ist ein digitaler Assistent, der in der vergangenen Woche als zusätzliches Unterstützungsangebot an den Start gegangen ist. Er navigiert Unternehmer Schritt für Schritt durch den Prozess der Anzeige von Kurzarbeit und unterstützt die Unternehmen bei den ersten entscheidenden Schritten auf dem Weg zum Kurzarbeitergeld, so die Arbeitsagentur. Deren Ziel sei es, so Agentur-Chef Frank Neukirchen-Füsers, das Verfahren so unbürokratisch wie möglich zu gestalten und betroffenen Unternehmen und Mitarbeitern so schnell wie möglich finanzielle Unterstützung zu bieten.

Weitere Informationen dazu gibt es unter: www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit

„