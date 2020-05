Der 11. AOK-Firmenlauf fand im vergangenen Jahr am Kemnader See in Bochum statt.

Veranstaltungen Corona in Bochum: AOK-Firmenlauf in den Herbst verschoben

Bochum. Der AOK-Firmenlauf in Bochum wird aufgrund des Coronavirus in den Herbst verschoben. Hygiene-Konzept wird in den nächsten Wochen erarbeitet.

Der für den 25. Juni geplante AOK-Firmenlauf in Bochum kann aufgrund des Veranstaltungsverbots der Landesregierung bis zum 31. August nicht stattfinden. Zum Schutz der Läuferinnen und Läufer reagieren der Veranstalter Upletics GmbH und die AOK Nordwest auf die aktuelle Lage rund um das Coronavirus: „Upletics hat mit der Stadt Bochum einen Ersatztermin für Donnerstag, den 24. September, gefunden“, sagt Firmenlauf-Organisator Marcus Hoselmann.

Der Geschäftsführer der Upletics GmbH kündigte an, in den nächsten Wochen ein entsprechendes Hygiene-Konzept mit der Stadt Bochum abzustimmen, das die Durchführung der Veranstaltung möglich machen könnte. „Viele Menschen freuen sich jedes Jahr ganz besonders auf den Firmenlauf in Bochum. Aber die Gesundheit aller Teilnehmer, Mitarbeiter und Partner hat für uns oberste Priorität. Daher werden wir die aktuelle Gesundheitslage auch in den nächsten Wochen genau im Blick behalten und keinerlei Risiko für die Läuferinnen und Läufer eingehen“, betont AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Aktuelle Situation wird weiterhin beobachtet

Wie viele andere Sport- und Kulturveranstalter hofft auch Hoselmann auf eine gewisse Normalität im gesellschaftlichen Leben. „Dennoch tragen wir als Veranstalter die Verantwortung für das Wohlergehen und die Sicherheit aller Teilnehmer, Helfer, Gäste und Begleiter. Upletics steht im ständigen Kontakt mit den örtlichen Genehmigungsbehörden, um den Firmenlauf unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben durchführen zu können. Sollte dies aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, werden wir die Veranstaltung verbindlich absagen“, so Hoselmann. Doch bis dahin bleiben die bisherigen Anmeldungen weiterhin gültig und werden automatisch auf den neuen Lauftermin übertragen. Weitere Anmeldungen sind ab sofort möglich.

