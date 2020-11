Bochum. An 29 Schulen in Bochum gibt es Corona-Fälle. Zudem stehen Klassen unter Quarantäne, vor allem an Grundschulen. Diese Schulen sind betroffen.

Insgesamt gibt es an den Schulen in Bochum 38 positive Corona-Fälle. Betroffen sind 14 Grundschulen, 14 weiterführende Schulen und eine Förderschule, an denen mindestens ein Schüler oder ein Lehrer betroffen ist, teilt die Stadt Bochum am Montag auf Anfrage mit.

Vorsorglich seien weitere Klassenverbände mehrerer Grundschulen in Quarantäne, bis sich das Gesundheitsamt einen Überblick verschafft habe: die Jahrgangsstufe des Offenen Ganztags (OGS) der Schule am Volkspark, vier Klassen der Grundschule „Auf dem Alten Kamp, drei Klassen der Grundschule Leithe, eine Klasse der Maischützenschule, drei Klassen der Frauenlobschule und eine Klasse der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Hinzu kommt laut Stadt eine Klasse der Erich-Kästner-Gesamtschule.

Bochumer Berufskolleg muss für eine Woche geschlossen bleiben

Weil fünf Lehrerinnen und Lehrer des Klaus-Steilmann-Berufskollegs in Wattenscheid-Westenfeld positiv auf das Coronavirus getestet wurden, muss die Schule bis einschließlich Freitag (13. November) geschlossen bleiben.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt hätte der Unterricht in dieser Woche zuerst trotzdem stattfinden sollen, wie es Schulleiter Andreas Zimmermann am Montag (9. November) auf Anfrage sagte. Das Problem: Weil sich weitere Lehrerinnen und Lehrer bis zum Testergebnis ihres Abstrichs krankgemeldet haben, konnte der Unterricht nicht aufrecht erhalten werden.

