Eine Woche lang musste ein Bochumer Ehepaar auf einen Corona-Test warten – obwohl die beiden 83-Jährigen starke Symptome hatten. Sie haben sich bei ihrer Tochter angesteckt, die in einem Krankenhaus arbeitet. „Hier wird mit dem Leben der Menschen gespielt. Ist das Leben alter Menschen nichts wert?“, fragt sich die andere Tochter im Gespräch mit dieser Redaktion. Das – nach ihrer Meinung – geringe Bemühen des Gesundheitsamtes beunruhige sie sehr.

Am 1. Oktober erfährt die erkrankte Tochter des Ehepaares, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Während sich ihr Mann an einer Teststation testen lässt, verspricht das Gesundheitsamt, die Eltern, die vorerkrankt sind, zuhause testen zu lassen. Beide hatten Kontakt zu ihrer infizierten Tochter.

Ehepaar (83) erkrankt schwer an Corona: „Chance auf frühe Behandlung genommen“

Eine Woche später ist das noch immer nicht passiert. Die 83-jährige Mutter liegt mittlerweile wegen ihrer starken Corona-Symptome in einem Krankenhaus, wo sie schließlich positiv getestet wird. Auch ihr gleichaltriger Ehemann zeigt immer stärkere Symptome, wird schließlich am 8. Oktober getestet – ebenfalls positiv. „Die Chance auf eine frühe Behandlung wurde beiden genommen“, sagt die besorgte Tochter.

Einen richtigen Grund erfährt sie im Gespräch mit dem Gesundheitsamt nicht. „Das Auto der Feuerwehr war am Montag kaputt“, habe es geheißen. Von der Stadt Bochum heißt es dazu auf Anfrage: „Es ist richtig, dass ein Einsatzfahrzeug des mobilen Abstrichteams aufgrund eines Unfalls nicht einsatzfähig war und wir deswegen Termine neu und zeitnah vergeben haben“, so Sprecherin Charlotte Meitler am vergangenen Freitag. Diese seien in weiten Teilen bereits erfolgt.

Stadt Bochum: Test wird unabhängig vom Alter durchgeführt

Aus Datenschutzgründen darf sich die Stadt nicht konkret zum erkrankten Bochumer Ehepaar äußern. Allgemein gelte aber: „Bei Verdacht einer Erkrankung wird ein Coronatest durchgeführt. Dabei gelten die vom RKI aufgestellten Kriterien unabhängig vom Alter“, sagt Meitler.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Die Tochter hofft nun, dass sich ihre Schwester, ihr Schwager und die Eltern bald vom Coronavirus erholen. „Meine Mutter ist weiterhin im Krankenhaus. Sie ist zum Glück nicht auf der Intensivstation, doch es geht ihr nicht gut“, sagt sie am Montag. Auch ihr Vater hat stark mit den Symptomen zu kämpfen, ist derzeit aber zuhause.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.

Alles Wichtige zu Corona in Bochum lesen Sie hier.