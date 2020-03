Vier Menschen sind in Bochum an dem Coronavirus gestorben. Die Krise belastet auch Arztpraxen – neun sind mittlerweile dicht. Die News im Ticker.

Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

In Bochum sind mittlerweile vier Menschen dem Coronavirus erlegen .

. 199 Menschen in Bochum haben einen positiven Corona-Test gemacht.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Allgemeine Informationen und aktuelle Entwicklungen gibt es außerdem hier.

Donnerstag, 26. März - Coronavirus in Bochum: Zahl der Infizierten steigt auf 199

17.40 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Bochum ist bis zum späten Nachmittag auf 199 gestiegen. 15 Menschen werden stationär behandelt. 16 Personen sind mittlerweile wieder genesen.

17.05 Uhr: Wegen der Coronakrise hat die JVA Bochum bereits acht Kurzzeithäftlinge vorläufig freigelassen. Weitere sollen folgen. Neuankömmlinge müssen zwei Wochen in eine Quarantäneabteilung. Das Fußballspielen innerhalb der JVA wird vorläufig untersagt.

16.42 Uhr: Im „Coronarchiv“ sollen alle Erinnerungen zur Corona-Pandemie archiviert werden: Die digitale Sammlung hat ein Forschungsteam der Ruhr-Universität Bochum zusammen mit den Universitäten Hamburg und Gießen gestartet. Das Team lädt dazu ein, auf dem Onlineportal „Fundstücke aus dem Alltag und persönliche Erinnerungen in Form von Texten, Fotos, Sounds und Videos unkompliziert hochzuladen und damit für die Zukunft zu sichern“.

16.11 Uhr: Als „Tropfen auf den heißen Stein“ bewertet Stadtdirektor Sebastian Kopietz eine Lieferung des Bundes. 7000 Atemmasken der für den Infektionsschutz nötigen Klasse FFP2 sind in Bochum eingetroffen und werden ab Freitag verteilt: die Hälfte an die heimischen Krankenhäuser (wo aktuell zehn Corona-Patienten versorgt werden), 40 Prozent an Pflegeeinrichtungen und zehn Prozent für die Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das sei viel zu wenig, kritisiert Kopietz.

15.50 Uhr: Wegen der Coronakrise lässt die JVA Bochum acht Kurzzeithäftlinge vorläufig frei. Damit soll Platz geschaffen werden, um Infektionen zu vermeiden. Weitere sollen folgen. Neuankömmlinge müssen zwei Wochen in eine Quarantäneabteilung. Das Fußballspielen wurde untersagt.

15.05 Uhr: Die Sparkasse Bochum schränkt wegen der Corona-Krise den Zugang zu den Filialen ein. 15 von 45 Filialen sind nur noch telefonisch zu erreichen. Hier mehr lesen!

13.29 Uhr: Während das Ordnungsamt der Stadt Bochum regelmäßig betont, dass sich die Bürger an das Kontaktverbot wegen des Coronavirus halten, hat Innenminister Reul am Donnerstag in einer Pressekonferenz einen besonders drastischen Verstoß aus Bochum genannt. Eine Gruppe von rund 20 Personen habe auf einem Bochumer Spielplatz Fitnessübungen gemacht, sagte Reul. Als sie sich weigerten, die verbotene Ansammlung aufzulösen, seien sie zur Polizei gebracht worden.

12.22 Uhr: Gute Nachricht für viele Bürger: Der Umwelt-Service Bochum (USB) hat den Notbetrieb am Wertstoffhof Havkenscheider Straße neu organisiert und ermöglicht ab sofort auch wieder die Abgabe weiterer Abfallarten. Alle anderen Wertstoffhöfe bleiben weiterhin geschlossen.

11.30 Uhr: Harpen wird zum zentralen Corona-Stützpunkt in Bochum. Zusätzlich zum Diagnostikzentrum und zur Drive-in-Teststelle richtet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ein eigenes Behandlungszentrum am Harpener Feld ein. Ab Freitag (27.) werden hier auch Patienten untersucht, die zunächst nur Symptome einer Erkältung und Atemwegserkrankung zeigen.

9.56 Uhr: Als Hauptrisikogruppe für eine Corona-Infektion sollten ältere Menschen aktuell Supermärkte meiden. Die Stadt verweist Senioren mit Hilfebedarf an das Seniorentelefon oder die Ehrenamtsagentur. Wer für sich aber keine Hilfe sucht, könnte nur noch vom Sozialamt aufgefangen werden.

8.45 Uhr: Bis auf 167 Personen gestiegen ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Bochum am späten Nachmittag. 13 Bochumer sind mittlerweile wieder genesen. Zwölf Personen befinden sich in stationärer Behandlung, vier davon auf der Intensivstation.

8.10 Uhr: Saskia B. (24) ist chronisch krank. Wegen des Coronavirus trägt sie eine Weste, die um Abstandhalten bittet. Das stößt auch auf Unverständnis.

7.52 Uhr: Neun von 360 Haus- und Facharztpraxen sind coronabedingt geschlossen, das ergab eine WAZ-Recherche.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark und Hochbetrieb am Kemnader See: Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck alle Restaurants und Bars.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

„Singing Sound...natürlich!“ am 28.03.2020 in der Realschul-Aula Höntrop wird abgesagt.

Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Konzert des Chors „Singing Sound...natürlich!“ in der Realschulaula Höntrop am 28. März findet nicht statt.

Die CDU Bochum sagt sämtliche Veranstaltungen auf Kreis-, Stadtbezirks- und Ortsverbandsebene bis auf weiteres ab. Dies betrifft auch den für den 28. März geplanten Kreisparteitag sowie die noch ausstehenden Stadtbezirksversammlungen zur Aufstellung der Listen für die Bezirksvertretungen in Bochum-Nord, -Ost und -Süd. Weiterhin geöffnet bleibt die CDU-Geschäftsstelle sowie die Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, allerdings bittet die CDU Bochum darum, nur in dringenden Fällen dort persönlich zu erscheinen. Die Kreispartei bleibt unter 02327/3981 oder info@cdu-bochum.de und die Ratsfraktion unter 0234/9102077 beziehungsweise cdu@bochum.de erreichbar.

Die „Tage der offenen Tür“ mit Floh- und Büchermarkt im Hospiz St. Hildegard am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, sind abgesagt.

Der Kulturraum Melanchthon, Melanchthonkirche, Königsallee 48, hat die für den 29. März geplante Johannes-Passion abgesagt.

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors Höntrop 1950 e.V. am 29. März ist abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Mieterverein Bochum sagt die für den 31.03. angesetzte Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl ab.

Das Feierabend-Singen der ev. Kirchgengemeinde Wattenscheid im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Bezirksverein der Kehlkopflosen Bochum e.V. hat sein Treffen für den 8. April abgesagt.

Der Kneipp-Verein Bochum hat alle Wanderungen zunächst bis einschließlich April abgesagt.

Alle Termine der Awo Bochum bis Mitte April entfallen.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.