Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

In Bochum ist der erste Mensch dem Coronavirus erlegen .

. 143 Menschen in Bochum haben einen positiven Corona-Test gemacht.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Allgemeine Informationen und aktuelle Entwicklungen gibt es außerdem hier.

Neben Schulen und Kitas haben alle städtischen Kultureinrichtungen, Kinos, Schwimmbäder, der Tierpark, Kneipen, Fitnessstudios, Restaurants und Tanzschulen geschlossen.

Unseren Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in NRW, Deutschland und auf der ganzen Welt lesen Sie hier. Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bochum in unserem lokalen Überblick:

Montag, 23. März - Coronavirus in Bochum: Zahl der Infizierten steigt auf 143

17.11 Uhr: Nur zwei weitere positiv auf das Coronavirus getestete Menschen hat es am Montag in Bochum gegeben. Die Zahl stieg von 141 (Sonntag) auf 143. „Daraus lässt sich aber noch kein Schluss ziehen“, sagt Stadtsprecher Thomas Sprenger, da am Sonntag die Untersuchungslabore nicht arbeiten. Am Dienstag sei mit einem stärkeren Anstieg zu rechnen. Bisher hat die Stadt in ihren drei Einrichtungen, der zentralen Diagnostik, dem Drive-in-Testlabor und der mobilen Hilfen, etwa 2000 Abstriche genommen. Allein gestern waren es 260. Positiv getestet wurden Menschen im Alter zwischen neun und 78 Jahren. Elf positiv Getestete sind mittlerweile als gesund gemeldet.

16.51 Uhr: Wegen der schockierend hohen Corona-Sterbefälle in Italien haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Josef-Hospitals vor dem Haupteingang des Krankenhauses an der Gudrunstraße zu einer Solidaritätsbekundung zusammengefunden und dies mit italienischen Landes-Flaggen untermauert. „Siamo con voi“, lautet die Botschaft („Wir sind bei euch“).

16.05 Uhr: Prof. Dr. Markus Wübbeler von der Hochschule der Gesundheit ist nach Angaben des „Stern“ im indischen Mumbai gestrandet. Auf der Straße rufe man ihnen „Corona, Corona“ hinterher, Hotels hätten die Aufnahme verweigert. Erst mit einem Rettungsflug hätten sie über Amsterdam ausreisen können.

14.56 Uhr: Das Telefon der Kreishandwerkerschaft Ruhr steht seit Tagen nicht still. Auch unter den gut 5700 Handwerksbetrieben in Bochum und im Ennepe-Ruhr-Kreis ist der Informationsbedarf in Zeiten der Corona-Krise immens. „Vor allem der Rat unserer Rechtsabteilung ist gefragt“, sagt Geschäftsführer Johannes Motz. Hier mehr lesen!

14.35 Uhr: Bettina Wichmann musste ihren Laden in Bochum-Weitmar schließen. Nun will sie Kunden die Wolle nach Hause bringen: Stricken in Corona-Zeiten.

12.45 Uhr: Der Tierpark ist wegen Corona geschlossen. Trotzdem geht das Leben dort munter weiter. Einige Tiere haben freien Auslauf, wie ein Video zeigt.

12.10 Uhr: Diese Geschichte macht Mut: Die ersten Bochumer, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, sind wieder gesund. Mit der WAZ haben sie über ihre Zeit in der Isolation gesprochen.

11.42 Uhr: Bochum Marketing ruft die Bochumer dazu auf, in der derzeitigen Ausnahmesituation der heimischen Wirtschaft mehr denn je die Treue zu halten. „Jetzt ist die Zeit, sich lokalpatriotisch zu verhalten und Einzelhändler, Gastronomen, Kulturschaffende und Dienstleister in der eigenen Stadt nicht hängen zu lassen“, so Geschäftsführer Mario Schiefelbein. Dies könne über den Kauf von Gutscheinen oder Shopping auf den Onlineplattformen des Handels geschehen. Bochum Marketing hat auf seiner Website www.bochum-tourismus.de eine Liste von Angeboten zusammengestellt, die täglich erweitert wird.

10.55 Uhr: Die Stadt überarbeitet ihre Liste mit geschlossenen Geschäften. In einer Version von Sonntag hatte es etwa geheißen, dass Friseure am Montag noch öffnen dürfen. Das ist nicht so.

8.14 Uhr: Noch immer herrscht vielerorts Verunsicherung. Welche Geschäfte in Bochum dürfen trotz der Corona-Krise öffnen? Welche müssen seit vergangener Woche geschlossen bleiben? Die Stadt legt dazu eine Positiv- und Negativliste vor. Mehr dazu gibt es hier!

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark und Hochbetrieb am Kemnader See: Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck seit Montag: Badalona, Beef & Burger, Konkret, Zentral, Rotunde, Tapas, Three Sixty, Tucholsky und Mandragora. Schon seit dem Wochenende dicht sind Riff, Trompete, Cotton Club, Flash, Freibeuter und Sachs.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis einschließlich 19. April geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Die für den 23. März 2020 terminierte Zusammenkunft der Hammer Runde findet vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nicht statt.

„Singing Sound...natürlich!“ am 28.03.2020 in der Realschul-Aula Höntrop wird abgesagt.

Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Konzert des Chors „Singing Sound...natürlich!“ in der Realschulaula Höntrop am 28. März findet nicht statt.

Die CDU Bochum sagt sämtliche Veranstaltungen auf Kreis-, Stadtbezirks- und Ortsverbandsebene bis auf weiteres ab. Dies betrifft auch den für den 28. März geplanten Kreisparteitag sowie die noch ausstehenden Stadtbezirksversammlungen zur Aufstellung der Listen für die Bezirksvertretungen in Bochum-Nord, -Ost und -Süd. Weiterhin geöffnet bleibt die CDU-Geschäftsstelle sowie die Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, allerdings bittet die CDU Bochum darum, nur in dringenden Fällen dort persönlich zu erscheinen. Die Kreispartei bleibt unter 02327/3981 oder info@cdu-bochum.de und die Ratsfraktion unter 0234/9102077 beziehungsweise cdu@bochum.de erreichbar.

Die „Tage der offenen Tür“ mit Floh- und Büchermarkt im Hospiz St. Hildegard am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, sind abgesagt.

Der Kulturraum Melanchthon, Melanchthonkirche, Königsallee 48, hat die für den 29. März geplante Johannes-Passion abgesagt.

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors Höntrop 1950 e.V. am 29. März ist abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Mieterverein Bochum sagt die für den 31.03. angesetzte Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl ab.

Das Feierabend-Singen der ev. Kirchgengemeinde Wattenscheid im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Bezirksverein der Kehlkopflosen Bochum e.V. hat sein Treffen für den 8. April abgesagt.

Der Kneipp-Verein Bochum hat alle Wanderungen zunächst bis einschließlich April abgesagt.

Alle Termine der Awo Bochum bis Mitte April entfallen.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.