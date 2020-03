Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

In Bochum sind mittlerweile drei Menschen dem Coronavirus erlegen .

. 152 Menschen in Bochum haben einen positiven Corona-Test gemacht.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Allgemeine Informationen und aktuelle Entwicklungen gibt es außerdem hier.

Unseren Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in NRW, Deutschland und auf der ganzen Welt lesen Sie hier. Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bochum in unserem lokalen Überblick:

Dienstag, 24. März - Coronavirus in Bochum: Zahl der Infizierten steigt auf 152

17.40 Uhr: Es gibt eine weitere traurige Nachricht: Zwei positiv auf das Corona-Virus getestete Bewohnerinnen des Seniorenzentrums Heinrich-König in Bochum-Weitmar sind verstorben. Die beiden Frauen waren 81 und 89 Jahre alt. In dem Seniorenzentrum sind aktuell elf Personen infiziert. Insgesamt sind 152 Menschen in Bochum positiv auf das Corona-Virus getestet. 14 Personen werden zurzeit stationär behandelt.

17.40 Uhr: Das Knappschaftskrankenhaus Langendreer ist mit den ersten Corona-Erkrankungen konfrontiert. Aktuell gibt es dort drei Fälle. Der Betrieb und die Versorgung der Patienten seien nicht eingeschränkt, so das Haus.

16.39 Uhr: Das Kontaktverbot beeinflusst das Leben aller. Eine Psycho-Studie an der Ruhr-Uni Bochum soll zeigen, was die Corona-Krise mit uns allen macht.

16.01 Uhr: Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck bittet die Gläubigen im Bistum Essen um Spenden für das Misereor-Hilfswerk. Aufgrund des Coronavirus fallen auch die Gottesdienste am Sonntag aus, in denen für gewöhnlich die jährliche Kollekte zu Gunsten des Hilfswerks stattfindet. Spenden sind daher per Bank-Überweisung an das Misereor-Konto möglich: bei der Pax-Bank Aachen, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, BIC: GENODED1PAX. Die Spenden der Fastenaktion gehen an Misereor-Hilfsprojekte zur Armutsbekämpfung in Afrika, Asien und Lateinamerika.

15.51 Uhr: Während sich die Nachrichten zum Coronavirus überschlagen, erreichen die Redaktion auch viele Nachrichten mit Danksagungen. So möchte etwa Friedrich Kranz auch den vielen Lkw-Fahrern Danke sagen, die jeden Tag Lebensmittel zu Zentrallager und in die Geschäfte bringen. Andere Leser wollen sich bei Müllmännern, Pflegediensten und Zeitungsboten bedanken. Dem können wir uns nur anschließen: Danke! ​

14.44 Uhr: Auch bei der Polizei Bochum sind einige wenige Beamten mit dem Coronavirus infiziert. Die Krise stellt die ganze Behörde auf eine große Probe.

14.29 Uhr: Musical-Riese Starlight Express wird frühestens im Juli/August wieder erste Vorstellungen auf die Bühne bringen. Das sagte Geschäftsführer Burkhard Koch im WAZ-Interview. Bisher war noch von einer Schließung bis zum 19. April die Rede gewesen.

14.22 Uhr: Die Stadt betont, dass es nahezu keine Verstöße gegen Kontaktsperre und Geschäftsschließungen gebe – und das bei mehr als 500 Kontrollen.

14.15 Uhr: Nach Angaben der Stadt gibt es am Dienstag 152 bestätigte Corona-Fälle in Bochum. Das sei der geringste Anstieg der vergangenen Tage. Sieben Menschen seien derzeit im Krankenhaus, elf gelten als wieder gesund.

13.33 Uhr: An der Ruhr-Uni Bochum untersucht nun eine psychologische Arbeitsgruppe, wie sich die Coronakrise auf uns alle sozial und persönlich auswirkt. Wer über 18 Jahre alt ist und an der Studie teilnehmen möchte, kann sich unter https://covid-19-psych.formr.org/ anmelden.

13.09 Uhr: Werkzeuge für Handwerker, Modelle von Maschinenanlagen für Handelsvertreter, ja gar von ganzen Gebäuden wie dem Ruhrstadion. So gut wie alles können sie bei der Ruhrsource GmbH in Bochum-Wattenscheid mit einem 3D-Drucker herstellen. Jetzt sollen es im Kampf gegen das Coronavirus Gesichtsmasken und Hebel für das sichere Öffnen von Türklinken sein.

11.51 Uhr: Das Coronavirus treibt selbstständige Dozenten in eine Notlage – das kritisiert die Gewerkschaft GEW im Brief an den Bochumer OB Thomas Eiskirch

10.14 Uhr: Das städtische Orchester wurde von der Corona-Pandemie schwer ausgebremst. Etwa 25 Konzerte sind abgesagt – viele davon waren längst ausverkauft. Jetzt wollen die Bochumer Symphoniker im Internet spielen. Mehr dazu gibt es hier!

9.48 Uhr: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich in einem Brief an den Oberbürgermeister Thomas Eiskirch gewandt. Die Schließung der Bildungs- und Kultureinrichtungen in Bochum führe dazu, dass die dort tätigen „arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen“, die ohnehin an der Armutsgrenze leben, „in eine Notlage geraten, wenn kein Ausgleich für ihren Honorarausfall geschaffen werden wird“, heißt es in dem Brief des GEW-Vorstands Ulrich Kriegesmann.

9.35 Uhr: Die Hotline für den Rettungsschirm Unternehmen-Soforthilfe NRW ist ab sofort erreichbar. Die Hotline ist werktags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Telefonnummer +49 208 30004-39 erreichbar.

8.47 Uhr: Wie die Stadt am Montagabend mitteilte, ist in Bochum erstmals auch ein Kind (9) mit dem Coronavirus infiziert. Die zuvor jüngste betroffene Person ist 18 Jahre alt. 59 Prozent der positiv Getesteten sind Männer, 41 Frauen.

8.43 Uhr: Wegen der Corona-Krise, Kontaktverbot und sozialer Isolation sitzen viele Menschen tagelang zu Hause auf engem Raum. Das kann die Nerven so stark belasten, dass sich bisher unterdrückte Frustrationen und Aggressionen plötzlich in häuslicher Gewalt entladen. Die Stadt erinnert deshalb vorbeugend an verschiedene Sorgen- und Krisentelefone. Etwa an das Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen: 0 80 00/ 116 016.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark und Hochbetrieb am Kemnader See: Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck seit Montag: Badalona, Beef & Burger, Konkret, Zentral, Rotunde, Tapas, Three Sixty, Tucholsky und Mandragora. Schon seit dem Wochenende dicht sind Riff, Trompete, Cotton Club, Flash, Freibeuter und Sachs.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis einschließlich 19. April geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

„Singing Sound...natürlich!“ am 28.03.2020 in der Realschul-Aula Höntrop wird abgesagt.

Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Konzert des Chors „Singing Sound...natürlich!“ in der Realschulaula Höntrop am 28. März findet nicht statt.

Die CDU Bochum sagt sämtliche Veranstaltungen auf Kreis-, Stadtbezirks- und Ortsverbandsebene bis auf weiteres ab. Dies betrifft auch den für den 28. März geplanten Kreisparteitag sowie die noch ausstehenden Stadtbezirksversammlungen zur Aufstellung der Listen für die Bezirksvertretungen in Bochum-Nord, -Ost und -Süd. Weiterhin geöffnet bleibt die CDU-Geschäftsstelle sowie die Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, allerdings bittet die CDU Bochum darum, nur in dringenden Fällen dort persönlich zu erscheinen. Die Kreispartei bleibt unter 02327/3981 oder info@cdu-bochum.de und die Ratsfraktion unter 0234/9102077 beziehungsweise cdu@bochum.de erreichbar.

Die „Tage der offenen Tür“ mit Floh- und Büchermarkt im Hospiz St. Hildegard am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, sind abgesagt.

Der Kulturraum Melanchthon, Melanchthonkirche, Königsallee 48, hat die für den 29. März geplante Johannes-Passion abgesagt.

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors Höntrop 1950 e.V. am 29. März ist abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Mieterverein Bochum sagt die für den 31.03. angesetzte Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl ab.

Das Feierabend-Singen der ev. Kirchgengemeinde Wattenscheid im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Bezirksverein der Kehlkopflosen Bochum e.V. hat sein Treffen für den 8. April abgesagt.

Der Kneipp-Verein Bochum hat alle Wanderungen zunächst bis einschließlich April abgesagt.

Alle Termine der Awo Bochum bis Mitte April entfallen.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.