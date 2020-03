Der Coronavirus hat auch Bochum fest im Griff. Schulen und Kindergärten sind dicht, auch die Uni.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Bochum in Kürze:

In Bochum sind mittlerweile fünf Menschen dem Coronavirus erlegen .

. 216 Menschen in Bochum haben einen positiven Corona-Test gemacht.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Allgemeine Informationen und aktuelle Entwicklungen gibt es außerdem hier.

Unseren Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in NRW, Deutschland und auf der ganzen Welt lesen Sie hier. Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bochum in unserem lokalen Überblick:

Sonntag, 29. März - Coronavirus in Bochum: Zahl der Infizierten liegt bei 216

17 Uhr: Die Anzahl der Corona-Infektionen ist am Wochenende moderat angestiegen, von 206 am Freitag auf 216 am Sonntag. Trotz des sonnigen Wetters am Samstag meldet die Stadt nur vereinzelt Verstöße gegen das Ansammlungsverbot. Zwei Patienten aus Italien werden jetzt auf der Intensivstation des St.-Josef-Hospital in Bochum behandelt.

16 Uhr: Die evangelische und katholische Kirche in Bochum rufen in der Corona-Krise zum gemeinsamen Gebet daheim auf - ab Montag jeden Abend um 19 Uhr.

Samstag, 28. März - Coronavirus in Bochum: Zahl der Infizierten liegt bei 205

16.30 Uhr: Der Tierpark Bochum sucht jetzt „Pfoten-Paten“. Damit will er wegen der aktuellen Schließung des Zoos infolge der Corona-Krise neue Spenden bekommen.

16.00 Uhr: In Bochum sind jetzt fünf Menschen am Coronavirus gestorben. Ein 81-jähriger Bochumer starb in der Nacht zum Samstag im St.-Josef-Hospital. Die Anzahl der Infizierten stagniert. Jetzt sind es 205 bestätigte Fälle.

Freitag, 27. März - Coronavirus in Bochum: Zahl der Infizierten stieg auf 206

19.15 Uhr: Das St.-Josef-Hospital in Bochum nimmt zwei schwer erkrankte Corona-Patienten aus Italien auf. Am Samstag werden die beiden Männer aus Bergamo in der Universitätsklinik erwartet. Das Krankenhaus spricht von einem Akt der Solidarität.

18.33 Uhr: Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bochumer ist im Laufe des Freitags auf 206 gestiegen. Das sind sieben Personen mehr als 24 Stunden zuvor. 16 Menschen müssen stationär behandelt werden, sieben davon auf der Intensivstation. Insgesamt leben momentan 509 Menschen in der Stadt unter Quarantäne.

18.26 Uhr: Callcenter-Betreiber Kikxxl schützt in Zeiten von Corona seine Mitarbeiter unzureichend – so der Vorwurf. Das Unternehmen mit seinem mehr als 300 Beschäftigten im Jahrhunderthaus an der Alleestraße räumt Versäumnisse ein. Nächste Woche steht der Arbeitsschutz auf der Matte.

16.22 Uhr: Etwa die Hälfte der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Wattenscheider Tafel hat sich in der Coronakrise zurückgezogen. Das hat Folgen: Alle Außenstellen sind bis auf Weiteres geschlossen. Lebensmittel werden nur noch montags und donnerstags in der Tafel-Zentrale an der Laubenstraße in Wattenscheid ausgegeben. „Aber wir bekommen genügend Lebensmittel“, sagt Tafel-Gründer Manfred Baasner. Für ältere und hilfsbedürftige Kunden sei ein Lieferdienst eingerichtet worden.

15.31 Uhr: Damit bei Kindern in der Corona-Krise zu Hause keine Langeweile aufkommt, hat die Polizei Bochum mehrere Spiele und Rätsel zusammengestellt. Sie stehen zum Herunterladen und Ausdrucken auf der Internetseite der Polizei Bochum bereit. Hier der Link (bitte die aufgerufene Seite ganz herunterscrollen): https://bochum.polizei.nrw/artikel/coronavirus-wichtige-informationen

14.31 Uhr: Babymassage, Stillberatung und Yoga für Schwangere – diese Kurse des Familienforums können werdende Eltern auch in der Coronakrise besuchen, allerdings per Onlinestream. Die Angebote des Familienforums an der Bochumer Universitätskinderklinik sind online unter http://www.familienforum-ruhrgebiet.de/news-artikel/online-kurse/ buchbar.

13.05 Uhr: Die Vonovia verzichtet bis auf Weiteres auf Mieterhöhungen und hat alle Wohnungsräumungen abgesagt. Den Kunden bietet Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen mit Sitz in Bochum Hilfen an, wenn sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Außerdem unterstützt es die zahlreichen Hilfsinitiativen. „Wenn unsere Mieter wegen des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wollen wir ihnen ihre Sorgen um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung nehmen. Wir werden eine gemeinsame Lösung finden“, sagt Vorstandsvorsitzender Rolf Buch. In Bochum vermietet das Unternehmen etwa 8000 Wohnungen.

12.46 Uhr: Erstmals seit Beginn der Corona-Epidemie ist die Zahl der bestätigten Infektionen in Bochum gesunken. 194 Erkrankte meldete die Stadt nach einer Sitzung des Krisenstabs am Freitagmorgen, am Abend zuvor waren es noch 199. Von einer Entwarnung könne aber keine Rede sein. Schon für den Nachmittag werden wieder steigende Zahlen erwartet, so die Stadt. 21 Frauen und Männer haben das Virus überstanden und gelten als gesundet. Das waren - Stand Freitag, 12 Uhr - zum ersten Mal mehr als die aktuell neu Infizierten.

11.55 Uhr: Damit es nicht zu Engpässen in Bochumer Arztpraxen kommt, bittet der Hausärzteverband um Unterstützung: Unternehmen sollen vorrätige Schutzmasken spenden. Insbesondere Unternehmen, die in der Coronakrise geschlossen bleiben, wie Nagelstudios, Tattoo-Studios, Lackierer oder Schreiner werden gebeten, vorrätige Schutzkleidung dem Hausärzteverband Westfalen-Lippe zu übergeben. Der Verband sammelt die Masken dann ein und verteilte diese an Praxen und Behandlungszentren vor Ort. Spender können telefonisch unter 02303 9 42 92-100 oder per E-Mail unter claudia.diermann@hausaerzteverband-wl.de melden.

10.35 Uhr: Die IHK Mittleres Ruhrgebiet verschiebt die für April und Mai geplanten schriftlichen Abschlussprüfungen der Auszubildenden in den Sommer 2020. Bis einschließlich Mai finden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt – diese sollen zwischen Juni und August nachgeholt werden.

10.00 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Bochum ist bis zum Donnerstagabend auf 199 gestiegen. 15 Menschen werden stationär behandelt. 16 Personen sind mittlerweile wieder genesen.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark und Hochbetrieb am Kemnader See: Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Bochum: Schließungen wegen des Coronavirus

In Bochum schließen alle Schulen und Kitas ab Montag, 16. März.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Geschlossen sind im Bermudadreieck alle Restaurants und Bars.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark haben geschlossen.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben bis zum 20. April für Besucher geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen in den LWL-Einrichtungen sind ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Auch das Bergbaumuseum bleibt geschlossen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen (31. März), die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat ihren Bildungsbetrieb eingestellt.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

„Singing Sound...natürlich!“ am 28.03.2020 in der Realschul-Aula Höntrop wird abgesagt.

Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Konzert des Chors „Singing Sound...natürlich!“ in der Realschulaula Höntrop am 28. März findet nicht statt.

Die CDU Bochum sagt sämtliche Veranstaltungen auf Kreis-, Stadtbezirks- und Ortsverbandsebene bis auf weiteres ab. Dies betrifft auch den für den 28. März geplanten Kreisparteitag sowie die noch ausstehenden Stadtbezirksversammlungen zur Aufstellung der Listen für die Bezirksvertretungen in Bochum-Nord, -Ost und -Süd. Weiterhin geöffnet bleibt die CDU-Geschäftsstelle sowie die Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus, allerdings bittet die CDU Bochum darum, nur in dringenden Fällen dort persönlich zu erscheinen. Die Kreispartei bleibt unter 02327/3981 oder info@cdu-bochum.de und die Ratsfraktion unter 0234/9102077 beziehungsweise cdu@bochum.de erreichbar.

Die „Tage der offenen Tür“ mit Floh- und Büchermarkt im Hospiz St. Hildegard am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, sind abgesagt.

Der Kulturraum Melanchthon, Melanchthonkirche, Königsallee 48, hat die für den 29. März geplante Johannes-Passion abgesagt.

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors Höntrop 1950 e.V. am 29. März ist abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Kneipp -Verein Bochum am 30. März ist abgesagt.

Der Mieterverein Bochum sagt die für den 31.03. angesetzte Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl ab.

Das Feierabend-Singen der ev. Kirchgengemeinde Wattenscheid im Gemeindezentrum Alte Kirche am 1. April findet nicht statt.

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule, geplant für den 1. April, ist abgesagt.

Der Bezirksverein der Kehlkopflosen Bochum e.V. hat sein Treffen für den 8. April abgesagt.

Der Kneipp-Verein Bochum hat alle Wanderungen zunächst bis einschließlich April abgesagt.

Alle Termine der Awo Bochum bis Mitte April entfallen.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.