Bochum. Auch in Bochum kommt bei der Bekämpfung des Coronavirus die Bundeswehr zum Einsatz. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat laut RKI die 70 überschritten.

Bei der Kontaktnachverfolgung nach Corona-Infektionen setzt nun auch das Bochumer Gesundheitsamt auf die Unterstützung der Bundeswehr. 24 Soldatinnen und Soldaten werden abkommandiert, um bei der Eindämmung der Pandemie auszuhelfen.

Die Corona-Zahlen steigen derzeit rasant. Bei ihrer Aufgabe, Infektionsketten nachzuverfolgen und möglichst zu durchbrechen, stoßen die Gesundheitsbehörden an ihre Grenzen.

Corona in Bochum: 24 Soldaten helfen dem Gesundheitsamt

Zwar hatte der Bochumer Gesundheitsamtsleiter Dr. Ralf Winter noch vor einem Monat im WAZ-Gespräch konstatiert: „Wir sind personell gut aufgestellt.“ 140 Mitarbeiter auf 92 Vollzeitstellen kümmern sich ausschließlich um Corona. Zehn neue Stellen sind zeitnah geplant. Das alles jedoch reicht nun nicht mehr, um die beispiellose Herausforderung mit täglich Dutzenden Neuansteckungen und Kontrollanrufen bei mehr als 1600 Bürgern in häuslicher Quarantäne zu bewältigen.

Wie schon weitere Revierstädte, etwa Gelsenkirchen, Duisburg und Dortmund, nutzt die Stadt daher das Hilfsangebot der Bundeswehr. 24 Soldatinnen und Soldaten kommen nach Bochum. Die ersten 15 werden am Donnerstagmittag (22.) von Stadtdirektor Sebastian Kopietz und Sozialdezernentin Britta Anger offiziell am Rathaus begrüßt. Sie sollen auch bei mobilen Corona-Testabstrichen zum Einsatz kommen, kündigt die Stadt an.

In Stuttgart rückten bereits vor etwa einer Woche 60 Soldaten eines Jägerbataillons ein, um bei der Nachverfolgung der Infektionsketten zu helfen. Foto: Marijan Murat / dpa

RKI sieht Inzidenz erstmals über 70

Wie dringend die Unterstützung der Bundeswehr benötigt wird, zeigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen. Danach hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum mit 71,9 erstmals den Wert 70 durchbrochen. Laut RKI stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie nochmals deutlich auf 1841 (Stand: Mitternacht).

Die aktuellen Mittwochs-Daten der Stadt (Stand: 14 Uhr) werden nach der Sitzung des Krisenstabes am späten Nachmittag erwartet.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++