Corona: Bochumer Strafprozess wegen Trickdiebstahls platzt

Bochum. Drei mutmaßliche Trickdiebe waren vor dem Amtsgericht Bochum geladen. Wegen Corona platzte alles. Einer erschien trotzdem – ohne Selbsttest.

Ein mutmaßlicher Trickdieb, der eine ältere Bochumerin gestohlen haben soll, ist am Dienstag mit dem dringenden Verdacht einer Corona-Infektion zu seinem Prozess am Bochumer Amtsgericht erschienen. Seine ganze Familie, mit der er zusammen lebe, sei infiziert, hieß es. Auch ihm gehe es nicht gut.

Einen Selbsttest hatte er vor Betreten des gut gefüllten Saales, in dem er mit großer Verspätung erschien, nicht gemacht. Nur eine Maske trug er. Auch in mehreren anderen Städten sind weitere Strafverfahren gegen ihn anhängig.

Der Prozess in Bochum wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, weil auch zwei mutmaßliche Komplizen angeklagt sind und sie sich wegen einer Coronainfektion haben entschuldigen lassen.

Laut Anklage tischte ein Angeklagter eine Lügengeschichte mit einem Wasserrohrbruch auf

Die drei sollen am 17. April 2020 zur Wohnung einer älteren Dame in Wiemelhausen gefahren sein. Laut Anklage klingelte einer und erzählte der Frau, er müsse wegen eines Wasserrohrbruchs in die Wohnung. In einem unbeobachteten Moment ließ er einen Komplizen in die Wohnung, der aus einem Sideboard im Schlafzimmer Schmuckstücke im Wert von 15.000 Euro stahl. Der dritte Angeklagte soll in einem Fluchtfahrzeug gewartet haben. (B.Ki.)

