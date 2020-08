Corona: Bochumer Hbf bleibt bei Masken-Kontrollen außen vor

Schutzmasken sind in Zügen und Bahnhöfen Pflicht. Beim landesweiten Kontrolltag in NRW bleibt der Bochumer Hauptbahnhof (Foto) am Montag aber außen vor.

„Endlich wird mal durchgegriffen!“ Helga Beuthen fährt als Berufspendlerin täglich mit der Regionalbahn von Bochum nach Essen und zurück. Immer wieder, berichtet die 56-Jährige, ärgere sie sich über „meist junge“ Bahnfahrer, die ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs sind. „Wenn man was sagt, erntet man Unverständnis. Ich bin sogar schon bedroht worden.“ Die Maskenverweigerer will das Land verstärkt zur Kasse bitten. Ein NRW-weiter Kontrolltag geht am Montag am Bochumer Hauptbahnhof jedoch vorbei.

Seit April gilt in Bus und Bahn ebenso wie in Bahnhöfen, an Bahnsteigen und Haltestellen die Maskenpflicht. Seit dem 12. August droht ein Bußgeld von 150 Euro. „Die Maske ist in den Zügen das wirksamste Mittel gegen das Corona-Virus. Deshalb müssen wir uns alle an die Regel halten“, bekräftigt Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU).

Masken-Kontrollen in NRW: Bochum fehlt auf der Liste

Seit Montagmittag geht es Masken-Muffeln an den Kragen. Das Land, die Deutsche Bahn und weitere Verkehrsunternehmen starten gemeinsame Schwerpunktkontrollen in S-Bahnen und Nahverkehrszügen. Wer von den Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe ohne Maske erwischt wird, muss seine Personalien angeben. Die städtischen Ordnungsämter leiten ein Bußgeldverfahren ein. Gibt’s Ärger, steht am nächsten Halt die Bundespolizei bereit, die die Zahl ihrer Einsatzkräfte erhöht hat.

Auch in Hauptbahnhöfen wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Rahmen des Aktionstages überwacht. Die Städte Essen und Dortmund haben angekündigt, dafür Mitarbeiter ihrer Ordnungsbehörden direkt in die Bahnhöfe zu entsenden. Nicht so in Bochum. „Wir sind nicht vor Ort“, erklärt Stadtsprecher Peter van Dyk. Denn: Der Hbf Bochum mit seinen täglich rund 50.000 Fahrgästen fehlt auf der Liste der acht NRW-Bahnhöfe, in denen am Montag kontrolliert und kassiert wird. Warum? Die Bahnpolizei verweist auf das Verkehrsministerium. Eine WAZ-Anfrage in Düsseldorf läuft.

Bahnfahrer erkennen Gefahren

„Auch hier im Bahnhof wären mehr Bußgelder bitter nötig. Aber immerhin gibt es ja Kontrollen in den Zügen“, sagt Helge Beuthen und hofft auf „reiche Beute“: weniger bei den Fahrgästen, die die Maske vergessen haben („Das kann mal passieren“), als mehr bei den notorischen Maskengegnern. „Die sind eine Gefahr für uns alle, gerade für uns ältere Menschen und gerade jetzt, wo die zweite Corona-Welle im Anmarsch ist“, bangt Kurt Kassender (67) und zeigt auf einen Reklamespruch auf dem Boden der Bahnhofshalle: „Schritt für Schritt zurück zur neuen Normalität“, wirbt die Bahn und verheißt ein "sicheres Reisen".

Am Nachmittag will sich der Krisenstab im Rathaus mit dem Masken-Kontrolltag beschäftigen. Mit ersten landesweiten Ergebnissen wird am Abend gerechnet.

46 Verstöße in Bussen und Bahnen

In Bussen und Bahnen der Bogestra hatte es bereits am vergangenen Mittwoch Schwerpunkteinsätze der Polizei und Ordnungsbehörden gegeben. Über 2000 Fahrgäste wurden im Nahverkehr kontrolliert. 46 Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden festgestellt. „Es ist gut möglich, dass ähnliche Aktionen zeitnah wiederholt werden“, kündigt Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann an.