Corona: Bochum veröffentlicht Kriterien für Veranstaltungen

Bochum. Veranstalter müssen in Bochum ab sofort einen Corona-Prüfkatalog ausfüllen. Anhand dieser Kriterien bewertet eine Arbeitsgruppe das Risiko.

Die Stadt Bochum hat einen Corona-Prüfkatalog veröffentlicht. Die Checkliste mit einem Punktesystem müssen ab sofort alle Veranstalter ausfüllen. Mit dem Katalog soll abgefragt werden, ob die Austragung von Veranstaltungen genehmigt werden kann.

Nachdem das Land NRW am Dienstag (10.) per Erlass einerseits Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden untersagt hat und andererseits klargemacht hat, dass Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern künftig von den Kommunen individuell zu beurteilen sind, hat die Stadt Bochum einen Kriterienkatalog für diese Ereignisse erarbeitet. Er steht ab sofort online auf der Internetseite der Stadt zur Verfügung steht.

Veranstalter müssen Liste per E-Mail an die Stadt schicken

Die ausgefüllte Liste geht an die E-Mail-Adresse veranstaltungen@bochum.de. Die endgültige Bewertung und Entscheidung der Veranstaltung obliegt laut Stadt einer Sonderarbeitsgruppe unter Leitung des Gesundheitsamtes. „In Anbetracht der aktuellen Pandemieeinstufung der WHO wird dieser Kriterienkatalog stetig weiter überprüft und gegebenenfalls angepasst. Auch städtische Veranstaltungen werden mit diesem Verfahren ab sofort geprüft“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der städtische Krisenstab komme täglich zusammen, beobachte und bewertete die Lage neu.

Zur Bewertung der einzelnen Veranstaltungen hat die Stadt Bochum ein Punktesystem eingeführt. Bekommt eine Veranstaltung mehr als 12 Punkte, sei ein hohes Risiko gegeben. Abgefragt wird, ob Teilnehmende aus Risikogebieten erwartet werden, ob die Besucher engen Kontakt zueinander haben oder ob die Teilnehmenden der Veranstaltung zentral registriert werden beziehungsweise Möglichkeit zur Rückverfolgung besteht. Gibt es keine Teilnehmerliste, bekommt die Veranstaltung bei diesem Kriterium 10 Punkte. Darüber hinaus wird unter anderem abgefragt, ob Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen. Wird dieses Kriterium nicht erfüllt, gibt es 5 Punkte. Auch je nach Dauer der Veranstaltung, gibt es einen unterschiedliche Anzahl an Punkten, die mit in die Bewertung einfließt.

Veranstaltungen unter 100 Teilnehmenden werden individuell bewertet

Bei Veranstaltungen unter 100 Teilnehmenden empfiehlt die Stadt, dass die Veranstalter eigenverantwortlich im Sinne der Kriterien des Robert-Koch-Institutes (RKI) prüfen, ob die Veranstaltung stattfinden, ausfallen oder verlegt werden kann.

Nach wie vor gibt es in Bochum neun Fälle bestätigter Corona-Infektionen und 39 Verdachtsfälle. Die städtische Info-Hotline 02 34 / 910 55 55 zum Thema Coronavirus wurde bis Mittwoch insgesamt 3756 Mal von Bürgerinnen und Bürgern angerufen. Die Hotline ist täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

