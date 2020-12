Corona: Bochum meldet zu Weihnachten weiteres Todesopfer

Die Zahl der Abstriche an den Feiertagen dürfte geringer ausfallen als in einer normalen Woche. Das gilt es bei der Interpretation der aktuellen Zahlen zu beachten. Das Foto oben zeigt den Rettungsassistenten Frank Parker in der Augusta-Klinik mit einem Teststäbchen in der Hand.

Bochum Die Stadt Bochum beklagt ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 186,3.

Die aktuellen Coronazahlen der Stadt Bochum weisen ein weiteres Todesopfer und nur 29 neu infizierte Personen aus. Zuletzt waren es täglich jeweils weit über hundert neue Corona-Fälle, die registriert wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 186,3.

Die scheinbare Beruhigung bei den Neuinfektionen dürfte aber der Tatsache geschuldet sein, dass an den Feiertagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen und auch weniger Proben genommen und Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Darauf weist auch das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage hin.

Bei der Stadt Bochum sind von Heiligabend, 14 Uhr, bis zum 1. Weihnachtsfeiertag, 14 Uhr, 29 neue Corona-Fälle in die Statistik eingegangen. Aktuell sind 1621 Personen mit dem Virus infiziert. Als genesen gelten 5973 Menschen. Die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie beträgt laut Stadt nun 7674.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

59 Bochumerinnen und Bochumer sind mittlerweile an Covid-19 verstorben, 21 weitere Personen waren bei ihrem Tod mit dem Virus infiziert. Das ist eine mehr als an Heiligabend. Bei der aktuell Verstorbenen handelt es sich laut Stadt um eine über 90-jährige, vorerkrankte Heimbewohnerin, die in einem Krankenhaus verstorben ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 186,3 angegeben.

Zurzeit werden 185 Personen in einem Krankenhaus stationär behandelt, 32 von ihnen werden intensiv-medizinisch versorgt. 3680 Menschen in Bochum sind in Quarantäne. Die Anzahl der Abstriche insgesamt beträgt. 43.714. Davon waren 36.157 Befunde negativ.

Stadt Bochum meldet an Heiligabend fünf Tote in Zusammenhang mit Corona

Erst an Heiligabend hatte die Stadt fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona melden müssen. Drei Personen waren an den Folgen von Covid-19 gestorben, zwei waren bei ihrem Tod mit dem Virus infiziert. Weitere Informationen wie beispielsweise das Alter oder das Geschlecht teilte die Stadt an Heiligabend nicht mit.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte für den 25. Dezember, 0 Uhr, folgende Daten: Sieben-Tage-Inzidenz: 210,1; Corona-Fälle seit beginn der Pandemie: 7646; Fälle letzte sieben Tage: 768; Todesfälle: 69.

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.