Corona: Bochum ermöglicht Medien-"Onleihe" mit Kinderausweis

Bochum Die Stadtbüchereien in Bochum haben wegen Corona geschlossen. Trotzdem soll der Lesehunger der Kinder weiter gestillt werden.

Für Kids bis elf Jahren gibt es mit dem Start der Osterferien in Bochum einen Zusatz-Service: Da die Büchereien wegen Corona noch geschlossen sind und die Kinder aber weiterhin an ihr Lesefutter rankommen sollen, können sie mit einem Büchereiausweis ab sofort auch die „Onleihe“ der Stadtbücherei im Internet unter www.onleiheruhr.de nutzen. Bisher war das mit den kostenlosen Kinderausweisen nicht möglich.

Über 50.000 Medien sind verfügbar

Und das geht so: Einfach die „Onleihe“-App fürs Tablet runterladen, die Nummer des Büchereiausweises und das Passwort eingeben - schon kann man in über 50.000 Medien schmökern. Der Anteil der Kindermedien in der Bochumer Bücherei steigt beständig. Von „Pippi Langstrumpf“ über „Anne of Green Gables“ bis zu „Benni Bärenstark“ gibt es schon tolle Kinderbücher, Comics und Hörspiele. Weitere werden folgen.

Ausweis per Email beantragen

Wer noch keinen Ausweis hat, kann seine Eltern bitten, diesen per Mail an stadtbuecherei@bochum.de oder unter 0234/910–24 88 (montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr; nicht an Wochenenden und an Feiertagen) zu beantragen.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier