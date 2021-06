Corona: Bochum entlastet Eltern bei Kita- und OGS-Beiträgen

Bochum. Die Stadt Bochum entlastet Eltern. Sie erstattet für zweieinhalb Monate Elternbeiträge für Kita und OGS. Die Kosten teilt sie sich mit dem Land.

Eltern, deren Kinder in Bochum eine Kita besuchen, in der Kindertagespflege oder im offenen Ganztag betreut werden, werden zum Teil von den Betreuungsgebühren entlastet. Die Stadt erstattet von Februar bis einschließlich Juli für insgesamt zweieinhalb Monate die Elternbeiträge.

Beiträge werden verrechnet

Nachdem sie die Elternbeiträge im Januar bereits erlassen hat, verzichtet sie auch für den Februar darauf, sie zu erheben. Für Monate März bis Mai 2021 wird jeweils nur die Hälfte berechnet. „Dies geschieht unabhängig davon, ob Eltern in diesem Zeitraum eine Betreuung in Anspruch genommen haben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Kosten für den Ausfall der Beiträge teilen sich Land und Kommune je zur Hälfte.

Die für die Monate Februar bis April bereits erhobenen Beiträge für die Betreuung in Kitas, Kindertagespflege und OGS werden mit den Beiträgen für Mai bis Juli verrechnet, sodass im Regelfall für die Monate Mai und Juni keine Beiträge und für den Juli nur die Hälfte erhoben wird. „Mit dieser Regelung entfällt die aufwändige Rückerstattung einzelner Monatsbeiträge“, so die Stadt. Sie hatte zuvor die Beiträge für Mai und Juni zunächst ausgesetzt.

Weitere Erstattungen möglich

Land und Städte wollen erneut über Beitragserstattungen sprechen werden, „falls im zweiten Halbjahr erneut Einschränkungen für Kitas und Offene Ganztagsschule durch die Pandemie erforderlich werden sollten“.

